Xiaomi – polska premiera nowych odkurzaczy Vaccum-Mop 2 oraz oczyszczaczy powietrza Smart Air Purifier 4

Dziś, oprócz zegarka Redmi Watch 2 Lite i słuchawek Redmi Buds 3 Lite miejsce miał również polski debiut oczyszczaczy powietrza Smart Air Purifier 4 Lite, 4 oraz 4 Pro, a także odkurzaczy - Vacuum Cleaner G11, Mi Robot Vaccum-Mop 2 Lite, Vacuum-Mop 2, Vacuum-Mop 2 Pro i Vacuum-Mop 2 Ultra. Ceny oczyszczaczy zaczynają się od 799 złotych, zaś odkurzaczy od 959 złotych. Co ważne, wśród tych drugich urządzeń znalazło się miejsce zarówno na modele autonomiczne, jak i na model ręczny (pionowy). Trzeba jednak pamiętać, że niektóre z tych cen to ceny promocyjne (tak zwane "na start") i obowiązywać będą od 27 stycznia do 3 lutego 2022.

Oprócz zegarka Redmi Watch 2 Lite i słuchawek Redmi Buds 3 Lite miejsce miał również debiut oczyszczaczy powietrza Smart Air Purifier 4 i odkurzaczy Mi Robot Vacuum-Mop 2. Pojawił się też nowy odkurzacz pionowy.

Nową rodzinę oczyszczaczy powietrza otwiera Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite. To model podstawowy, o najbardziej przystępnej cenie (799 zł). Zastosowany tu filtr ma zatrzymywać 99,97% sierści zwierząt domowych, kurzu, pyłków, dymu, lotnych związków organicznych i drobnych cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona. Producent sugeruje także, że urządzenie potrafi oczyścić powietrze w pomieszczeniu o kubaturze 120 m2 w ciągu zaledwie godziny. Oczyszczacz na bieżąco monitoruje jakość powietrza, a także jego wilgotność i temperaturę. Można sterować nim za pomocą smartfonu lub wbudowanego ekranu dotykowego LCD. Xiaomi Smart Air Purifier 4 wyceniony na promocyjne 949 zł (później 1049 zł) to już z kolei wydajność na poziomie 400 m3 powietrza na godzinę. Sprzęt ma sprawdzić się w pomieszczeniach około 48 m2. W ciągu godziny, oczyszczacz ma filtrować 130 m2 przestrzeni.

Nowe modele oczyszczaczy. Od lewej Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite, 4 oraz 4 Pro

Model mierzy indeks ciepła, czyli parametr łączący wilgotność i temperaturę powietrza. Potrafi szybko pokazać poziom zanieczyszczeń PM2.5 i PM10, czyli najczęściej występujący w okolicach narażonych na smog. Co ciekawe, Xiaomi Air Purifier 4 potrafi też jonizować powietrze. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro to najbardziej zaawansowany model wyceniony na promocyjne 1199 zł (później 1399 zł). Ma wydajność 500 m3 powietrza na godzinę (PCADR). Podobnie jak pozostałe oczyszczacze Xiaomi filtruje 99,97% sierści zwierząt domowych, kurzu, pyłków, dymu, lotnych związków organicznych i drobnych cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona. Oczyszczacz mierzy indeks ciepła oraz poziom zanieczyszczenia PM2.5 i PM10. Generuje też ujemne jony powietrza. Ma ponadto dotykowy wyświetlacz OLED z regulowanym poziomem jasności. Może pracować w sześciu różnych trybach, takich jak tryb nocny, automatyczny czy wysokiej wydajności.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Xiaomi Air Purifier 4 iaomi Smart Air Purifier 4 Pro Powierzchnia filtrów 2 m2 2,4 m2 2,6 m2 Wydajność (PCADR) 360 m3/h 400 m3/h 500 m3/h Aktywny węgiel 500 g 550 g 650 g Polecany dla pomieszczeń 25-43 m2 28-48 m2 b/d Generator anionów nie tak tak Poziom hałasu ≤ 61 dB 32,1 - 63 dB 33,7 - 64 dB Wymiary 240×240×533 mm 250/250/555 mm 275 x 275 x 680 mm Waga 4,8 kg 5,6 kg 6,8 kg

W przypadku nowych odkurzaczy, najtańszym modelem jest i Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite (promocyjne 959 zł, później 1099 zł). Robot nie tylko odkurza, ale również mopuje. Sam nawiguje po mieszkaniu, zapamiętuje jego rozkład i optymalizuje ścieżki. Potrafi tez podjechać pod progi o wysokości 2 cm. Podobnie jak pozostałe modele autonomiczne, jego pracę możemy monitorować przy pomocy smartfona. Dodatkowo odkurzacz może być uruchamiany przez asystentów głosowych Google i Alexa. Mi Robot Vacuum-Mop 2 (promocyjne 1349 zł, później 1499 zł), nie tylko uczy się rozkładu mieszkania, ale także w czasie rzeczywistym reaguje na wszelkie zmiany. Jak sugeruje producent, na jednym ładowaniu jest w stanie odkurzyć i umyć podłogi na przestrzeni 150 m2. Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro (promocyjne 1799 zł, później 1999 zł) pracuje w oparciu o nawigację LIDAR (laserowe rozpoznawanie obiektów 3D). Ma też wysoką moc ssania, równą 3000 Pa.

Od lewej u góry: Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite i Mi Robot Vacuum-Mop 2

Od lewej na dole: Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro i Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, a więc najdroższy model (2999 zł), to najsilniejszy i najbardziej zaawansowany robot czyszczący. Potrafi opróżnić pełny worek śmieci w 10 sekund przy korzystaniu z opcjonalnej stacji dokującej Auto-empty Station. Ma też największy dostępny pojemnik na kurz – w stacji dokującej zmieści się aż cztery litry nieczystości. Z kolei system nawigacji LDS ma pozwalać nie tylko na precyzyjne zmapowanie pomieszczeń, ale także na wykrywanie przedmiotów takich jak drobne zabawki czy przewody. Xiaomi zaprezentowało przy okazji wspomnianą już stację dokującą Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-empty Station, wycenioną na 1099 zł. Jest to nie tylko ładowarka dla modelu Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, ale przede wszystkim stacja opróżniająca śmieci z odkurzacza. W antybakteryjnym worku mieszczą się aż cztery litry kurzu.

Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite Mi Robot Vacuum Mop 2 Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra Moc 2200 Pa 2700 Pa 3000 Pa 4000 Pa Nawigacja automatyczna, inercyjno-wizualna automatyczna, wizualna, wytaczanie ścieżek vSLAM automatyczna, lidar (lds) automatyczna (LDS) Bateria 2600 mAh 3200 mAh 5200 mAh 5200 mAh Tryby odkurzanie, zmywanie, mieszany odkurzanie, zmywanie odkurzanie, zmywanie odkurzanie, zmywanie Mobilność pokonuje progi 20 mm pokonuje progi 20 mm pokonuje progi 20 mm pokonuje progi 20 mm Funkcje sterowania b/d wytyczanie obszarów do wyczyszczenia, dokładny harmonogram wytyczanie obszarów do wyczyszczenia, dokładny harmonogram, optymalna trasa sprzątania wytyczanie obszarów do wyczyszczenia, dokładny harmonogram, optymalna trasa sprzątania Akcesoria b/d szczotka główna, sześć bocznych, pojemnik na kurz 550 ml, pojemnik na wodę 250 ml szczotka główna i boczna, pojemnik na kurz 450 ml szczotka główna i boczna, pojemnik na kurz 450 ml

Ostatnim zaprezentowanym dziś urządzeniem był odkurzacz pionowy Xiaomi Vacuum Cleaner G11, wyceniony na 1799 zł. Urządzenie charakteryzuje się mocą ssącą na poziomie ok 185 W, a oznacza to, ze w porównaniu do poprzedniego modelu, nowe G11 ma 23% więcej mocy. Nowa końcówka pozwala na odkurzanie podłóg, dywanów, powierzchni drewnianych i innych. Co więcej – potrafi sama się czyścić, bezpiecznie ucina zaplątane włosy i nitki blokujące wlot. Zamontowana tu bateria wystarcza na godzinę odkurzania w trybie ECO, a co ciekawe, odkurzacz mierzy stopień zanieczyszczenia wciąganego powietrza i na tej podstawie sam reguluje moc. Dzięki temu odkurzanie ma szansę by cichsze, sprawniejsze i wydajniejsze.

Xiaomi Vacuum Cleaner G11 Moc 185 AW Końcówka uniwersalna, samoczyszcząca Automatyczna moc tak Bateria litowo-jonowa, do 60 min pracy

Xiaomi Vacuum Cleaner G11

Źródło: Xiaomi, PurePC