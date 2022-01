Xiaomi prezentuje zegarek Redmi Watch 2 Lite i słuchawki Redmi Buds 3 Lite: ceny na start zachęcają

Polskie portfolio produktowe Xiaomi skupione na ekosystemie dla inteligentnego domu rozszerzyło się właśnie o 11 nowych urządzeń zapewniających wygodę, bezpieczeństwo oraz wydajność pracy. Producent stara się sukcesywnie rozbudowywać ofertę sprzętową o kolejne elementy. Dziś trafiają do niej oczyszczacze powietrza Xiaomi Smart Air Purrifier 4 Lite, 4 oraz 4 Pro, odkurzacze Xiaomi Vacuum Cleaner G11, Mi Robot Vaccum-Mop 2 Lite, Vacuum-Mop 2, Vacuum-Mop 2 Pro i Vacuum-Mop 2 Ultra. Moją szczególną uwagę zwróciły bezprzewodowe słuchawki Redmi Buds 3 Lite oraz inteligentny zegarek Redmi Watch 2 Lite i to właśnie dwoma ostatnimi urządzeniami chcę się zająć. Klienci, którzy pospieszą się z zakupem, mają szasnę skorzystać z promocji na start.

Ekosystem Xiaomi zyskuje kolejne 11 urządzeń dla inteligentnego domu. Wśród nowości znajdziemy między innymi zegarek Redmi Watch 2 Lite oraz słuchawki bezprzewodowe Redmi Buds 3 Lite.

Smartwatche są coraz chętniej wybieranymi gadżetami mobilnymi, które stanowią uzupełnienie smartfonów. Ich zakup nie musi być jednak odczuwalny dla portfela przeciętnego Kowalskiego. Redmi Watch 2 Lite kosztuje bowiem jedynie 339 zł, a w promocji na start cena została obniżona do 299 zł. W tej kwocie otrzymujemy przyjemny wizualnie, przypominający Apple Watcha zegarek monitorujący funkcje życiowe (tętno i saturację) ze wbudowanym GPS i baterią, która zapewni nawet 10 dni pracy z dala od ładowarki. Wyniki prezentowane są na 1,55-calowym panelu LCD o rozdzielczości 320 x 360 pikseli. Wodoodporny sprzęt (do 5 ATM) o wymiarach 41,2 x 35,3 x 10,7 mm ważący 36 g komunikuje się ze smartfonem przy użyciu Bluetooth 5.0.

Kolejna nowość to prawdziwie bezprzewodowe słuchawki Redmi Buds 3 Lite, które stanowią gratkę dla entuzjastów oszczędzania. Producent wycenił gadżet na 129 zł, natomiast teraz możemy kupić do za jedynie 99 zł. W zamian otrzymujemy akcesorium, które wytrzyma z dala od ładowarki nawet 18 godzin (nie licząc energii z akumulatora – 5 godzin). Redmi Bus 3 Lite łączą się ze smartfonem automatycznie przy użyciu technologii Bluetooth 5.2, a zasięg wynosi nawet 10 metrów. Ładowanie odbywa się przy użyciu złącza USB-C, a w celu zapewnienia wygody użytkowania możemy korzystać z wymiennych końcówek. Promocja z niższymi cenami potrwa od 27 stycznia do 3 lutego.

Źródło: Xiaomi