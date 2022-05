Dzięki Xiaomi Own My Voice synteza mowy przyjmuje bardziej ludzką formę. To realna pomoc dla osób z zaburzeniami

Giganci branży technologicznej często wspierają osoby z niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami ruchu, wzroku czy mowy. Zarówno Google, jak i Apple umieszczają w swoich systemach mobilnych szereg dodatków ułatwiających korzystanie ze smartfonów przez użytkowników, dla których tradycyjna nawigacja stanowi nie lada wyznawanie, a niekiedy wręcz przeszkodę nie do pokonania. Również Xiaomi dokłada własną cegiełkę, która – tym razem – jest dedykowana osobom z zaburzeniami mowy. Technologia stworzona w ramach Xiaomi AI Lab, nazwana „Own My Voice”, skupia się na generowaniu unikalnego brzmienia głosu. Rzecz jasna, synteza mowy naśladuje emocje i ton, dzięki czemu nabiera naturalnego charakteru. To milowy krok w stosunku do tego, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze kilka lat wstecz.

Xiaomi AI Lab pomoże osobom z zaburzeniami mowy. W ramach projektu Own My Voice opracowano technologię, którą pozwala na naturalną komunikację przy użyciu syntezatora.

Synteza mowy Text-to-speech jest już stosowana w inteligentnych urządzeniach Xiaomi wyposażonych w funkcję asystenta głosowego. Zamiana tekstu na mowę spontaniczną pozwala uzyskać naturalną mowę o odpowiedniej intonacji, szybkości oraz tonie. Czym więc jest projekt „Own My Voice”? To rozwinięcie działań Xiaomi, za które odpowiada grupa ekspertów z Xiaomi AI Lab, którzy od 2017 opublikowali aż 37 prac na temat mowy. Wspomniana inicjatywa ma na celu przełamanie bariery niepełnosprawności o poprawienie komfortu życia osobób z zaburzeniami. W celu stworzenia spersonalizowanych głosów dla wspomnianej grupy, firma powołała przeszło 200 ochotników i zarejestrowała ich próbki mowy.

Dzięki odpowiednim algorytmom, które dopasowały nagrania do mowy użytkownika, ustalono referencyjny głos dla danego użytkownika z zaburzeniami. W celu ochrony prywatności ochotników, próbki zostały poddane złożonej modyfikacji akustycznej. W ten oto sposób, osoby borykające się z problemami natury komunikacyjnej zyskują możliwość rozmowy za pomocą indywidualnego „własnego głosu”. Dotychczas, takie rozwiązania były ograniczone do syntezowanych elektroniczne, mechanicznych i monotonnych dźwięków. To kolejny krok na drodze do uczynienia smartfonów pomocą dla osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami.

Źródło: Xiaomi