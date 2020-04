Xiaomi Mi Note 10 Lite - niezła specyfikacja w równie niezłej cenie

Zgodnie z przewidywaniami, przy okazji premiery Xiaomi Redmi Note 9 oraz Redmi Note 9 Pro, producent pokazał również Xiaomi Mi Note 10 Lite. Z wyglądu sprzęt mocno nawiązuje do modelu podstawowego, a to czyni go naprawdę atrakcyjnym wizualnie urządzeniem. Natomiast, jako że Xiaomi Mi Note 10 Lite będzie wyraźnie tańszy od protoplasty, musiały znaleźć się tutaj pewne ustępstwa, pozwalające na oszczędność. Jak nietrudno zgadnąć dotyczy między innymi funkcji fotograficznych. Nie, żeby telefon wypadał w tej kwestii niekorzystanie, jednak trzeba mieć świadomość pewnych zmian, które odbiją się na cechach urządzenia. Nie przedłużając, sprawdźmy, co przygotował dla nas producent.

Xiaomi Mi Note 10 Lite z ekranem OLED, procesorem Qualcomm Snapdragon 730G oraz poczwórnym aparatem fotograficznym doczekał się oficjalnej premiery. Czy smartfon jest wart zainteresowania?

Choć kwestia wizualnej strony smartfona Xiaomi Mi Note 10 Lite jest rzeczą subiektywną i nie każdy musi zgodzić się z moją opinią, uważam, że projektanci odwalili tu kawał dobrej roboty. Wybaczcie kolokwializm, jednakże idealnie opisuje on to, jak odbieram tytułowe urządzenie. Wygląd przyciąga i jest zgodny ze wszystkimi aktualnymi standardami projektowania. To nie jest tak oczywiste w tej klasie cenowej. Oczywiste nie są również niektóre OLED o rozdzielczości FullHD+ (2340 x 1080p). Jego obecność to duży plus.

Za wydajność smartfona Xiaomi Mi Note 10 Lite odpowie procesor Qulacomm Snapdragon 730G, 6 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB przestrzeni na dane użytkownika. Istotna jest też obecność pojemnego akumulatora 5260 mAh (z ładowaniem 30W, a także modułów takich jak Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, NFC, dualSIM czy USB-C. Wszystko to zamknięto w konstrukcji o wymiarach 157,8 × 74,2 × 9,67 mm i wadze 208 gramów. Wróćmy do fotografii. Znajdziemy tutaj bowiem 32 Mpix kamerę do selfie oraz zestaw czterech aparatów głównych, na który składając się 64 Mpix matryca główna od Samsunga (GW1), 8 Mpix jednostka szerokokątna, 5 Mpix do makro oraz 2 Mpix czujnik głębi. Urządzenie zostało wycenione na 349 euro oraz 399 w zależności od wersji. Gdy tylko polskie ceny będą znane, news zostanie o nie zaktualizowany.

Źródło: Xiaomi