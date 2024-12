Xbox Series X - do konsoli dostępne są już oficjalne tematyczne osłony obudowy. Jedna z nich nawiązuje do Starfielda

Microsoft potrafi czasem zaskakiwać swoimi pomysłami. Dla przykładu można wspomnieć o kontrolerach, które dzięki swojej konstrukcji wydzielały zapach pizzy. Tym razem mamy co prawda do czynienia z mniej "oryginalnym" rozwiązaniem, aczkolwiek równie praktycznym. Dotyczy ono bowiem spersonalizowanych osłon do konsoli Xbox Series X, które swoim wyglądem mogą nawiązywać do nadchodzącego tytułu Starfield i pozwolą dodać urządzeniu nieco charakteru.

Gracze lubujący się w personalizacji swojego sprzętu otrzymali właśnie możliwość zmiany wyglądu swojej konsoli Xbox Series X. Rozwiązanie to dotyczy obudów w różnym stylu. Niestety wydatek będzie odczuwalny. Jednak czego się nie robi dla lepszego wyglądu swojego urządzenia...

Konsola Xbox Series X od samego początku prezentuje sobą dość surowy wygląd. Pojedyncza sześcienna bryła nie wygląda co prawda tak dobrze, jak konkurencyjne Sony PlayStation 5, jednak nie każdy zwraca uwagę wyłącznie na design. Bezpośredni konkurent doczekał się już wymienialnych paneli, które nadawały mu nieco stylu, więc siłą rzeczy podobna funkcjonalność musiała się pojawić również dla Xboxa. Osłony składają się całościowo z litych paneli i tkaniny, natomiast od środka wykończone są cienką warstwą silikonu. Do ich założenia na konsolę wykorzystuje się rzepy. Zapewne wielu osobom od razu przyjdzie na myśl szybsze nagrzewanie się sprzętu i poniekąd będą mieli rację. Oczywiście same osłony mają odpowiednie wycięcia na wszystkie elementy i zapewniają swobodny przepływ powietrza, natomiast takie "opatulenie" konsoli może się przyczyniać do nieco zwiększonego zatrzymania ciepła - prawodpodobnie nieznacznie, aczkolwiek trzeba o tym wspomnieć.

Wprowadzonych wzorów na świecie jest już kilka, natomiast w Polsce będziemy mieli do wyboru jedynie dwa - Mineral Camo i Starfield. Z czasem zapewne oferta będzie się poszerzać i do kupienia zostaną udostępnione inne motywy. Obecnie trwa przedsprzedaż obu modeli, z kolei ich dostępność jest określona w różnych terminach. Mineral Camo jest wyceniony na 199 zł, a jego premiera nastąpi 10 listopada 2023 roku. Jeśli zaś chodzi o osłonę tematyczną dla Starfielda, to jej koszt wyniesie 219 zł, natomiast debiut ustalono na 18 października 2023 roku. Co dość ciekawe, na stronie Microsoftu ten kosmiczny motyw został już wyprzedany, aczkolwiek w późniejszym czasie powinien być dostępny u zewnętrznych sprzedawców. Osoby, które chciałyby jeszcze bardziej spersonalizować swoją konsolę, mogą dokupić także kontroler Xbox, który będzie nawiązywał do wybranej obudowy.

Źródło: Microsoft