Razer Skins - materiały winylowe do oklejenia obecnych konsol w tym Steam Decka i Sony PlayStation 5 oraz Macbooków Pro

Całkiem sporo osób bardzo lubuje się w personalizowaniu swoich urządzeń. Często dotyczy to dobierania odpowiednich podzespołów w komputerze czy też akcesoriów, które swoim wyglądem idealnie współgrają z całością. Jednak mowa tu również o wyglądzie sprzętów codziennego użytku, takich jak konsole czy laptopy. Rozwiązanie, które proponuje Razer, pozwala tchnąć drugie życie w wiele urządzeń, których wygląd po jakimś czasie zwyczajnie się nam znudził.

Razer w swojej ofercie posiada wiele tzw. skinów, czyli materiałów winylowych, którymi można odmienić wygląd wielu urządzeń, z których korzystamy każdego dnia. Jeśli szukamy powiewu świeżości dla designu naszej konsoli lub laptopa, to mamy gotowe rozwiązanie.

Rozwiązanie od Razera nie jest jednak niczym nowym, ponieważ na rynku od lat możemy zmieniać wygląd naszych urządzeń przy pomocy omawianych winylowych (3M) "naklejek". Taki zabieg ma tak naprawdę same korzyści, ponieważ proces jest łatwy zarówno w nakładaniu odpowiednich elementów warstwami, jak i ich późniejszym ściągnięciu, a przy tym daje nam możliwość nadania naszemu urządzeniu docelowego, ciekawszego wyglądu. Tak jak często nakładamy folię lub szkło hartowane na ekran naszego smartfona, tak samo tutaj nałożony "skin" chroni nasz sprzęt również przed zarysowaniem. Razer zapewnia, że naklejki zaprojektowane są w taki sposób, żeby urządzenie było w pełni funkcjonalne oraz że są one odporne na wyższe temperatury, więc nie powinny się odklejać "same z siebie".

Dostępna gama urządzeń, które jesteśmy w stanie okleić, stale się powiększa, jednak na ten moment w ofercie producenta znajdziemy skiny do takich urządzeń jak Xbox Series S/X, Sony PlayStation 5, konsol Razer Edge oraz Razer Kishi V2, laptopów z serii Razor Blade, Steam Decka oraz wybranych Macbooków Pro. Już niebawem w sprzedaży zadebiutują także materiały dla Nintendo Switch. Jeśli chodzi o ceny, to są one oczywiście zależne od urządzenia i podano je w poniższej tabelce. Natomiast na ten moment sprzedaż jest prowadzona tylko w USA i Kanadzie, jednak już wkrótce ma się ona rozszerzyć na Europę. Ofertę możemy przejrzeć pod tym adresem.

Laptopy z serii Blade oraz MacBooki Pro Konsole, włączając w nie Steam Decka oraz Xboxa Mobilne konsol (Razer Edge i Razer Kishi V2) 24,99 dolarów (około 102 zł) 34,99 dolarów (około 143 zł) 19,99 dolarów (około 82 zł)

Źródło: Razer