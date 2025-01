Xbox Cloud Gaming - streaming gier właśnie stał się oficjalnie dostępny na headsetach Meta Quest 2, 3 oraz Pro

Subskrypcja Xbox Game Pass w wersji Ultimate oprócz dostępu do pełnego katalogu gier pozwala użytkownikom na rozgrywkę w chmurze. Dzięki temu możliwa jest gra na urządzeniach, które w innym wypadku nie byłyby w stanie natywnie uruchomić żadnych większych produkcji. Od teraz ta możliwość zawitała do popularnych gogli wirtualnej i mieszanej rzeczywistości od firmy Meta. Z nowości skorzystają posiadacze modeli Meta Quest 2, 3 oraz wersji Pro.

Użytkownicy headsetów Meta Quest 2, 3 oraz Pro mogą już pobrać aplikację Xbox Cloud Gaming (Beta), dzięki której otrzymują możliwość rozgrywki we wszystkie tytuły z popularnego abonamentu.

O omawianej możliwości rozgrywania gier w chmurze na headsetach od firmy Meta było wiadomo już trochę wcześniej, natomiast dopiero wczoraj (13 grudnia 2023 roku) usługa oficjalnie zawitała do całego ekosystemu. Aplikacja Xbox Cloud Gaming (Beta) umożliwi nam dostęp do całej oferty gier z subskrypcji Xbox Game Pass, jednak aby z nich skorzystać, oprócz samego wykupienia odpowiedniej wersji abonamentu (Ultimate), wymagane jest posiadanie kompatybilnego kontrolera (na ten moment wspierane są te z konsol Xbox oraz Sony PlayStation 4, a oprócz tego kontroler Nintendo Switch Pro - pad do Sony PlayStation 5 otrzyma obsługę w późniejszym okresie).

Oczywiście warto mieć również dostęp do szybkiego połączenia internetowego, wszak to właśnie ten czynnik w głównej mierze wpływa na jakość rozgrywki. Po instalacji aplikacji naszym oczom ukaże się duży wirtualny ekran, którego rozmiar możemy dostosować. Rozgrywka będzie rzecz jasna najlepsza na goglach Meta Quest 3 ze względu na wysoką rozdzielczość ekranów, natomiast posiadając poprzednią generację, również nie powinniśmy być zawiedzeni. Poniżej możemy zobaczyć krótki fragment, który przedstawia funkcjonowanie aplikacji (choć trzeba zaznaczyć, że jest ono nieco "podkoloryzowane", wszak nie możemy liczyć na tak szybkie uruchamianie produkcji - mimo że cięcie w materiale jest widoczne, to warto to podkreślić).

Źródło: Meta