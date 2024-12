Wyniki głosowania EHA Awards 2024 na najlepszy sprzęt komputerowy, laptopy, peryferia, smartfony i technologie

W dniu dzisiejszym po oficjalnej gali zorganizowanej przez stowarzyszenie European Hardware Association, która odbyła się w hotelu Marriott na Tajwanie, opublikowane zostały wyniki głosowania na najlepsze produkty i technologie w ramach EHA Awards 2024. Jest to jedna z największych inicjatyw tego rodzaju. Badanie obejmowało kilkadziesiąt kategorii z różnych sektorów: komponentów, sprzętu sieciowego, laptopów i peryferii. W rezultacie żadna inna analiza rynku nie odzwierciedla opinii europejskich ekspertów w taki sposób, jak głosowanie EHA Awards 2024. Jako członek EHA byliśmy oczywiście obecnie na wydarzeniu, gdzie reprezentował nas Damian Marusiak, jednocześnie odwiedzający targi Computex.

Tegoroczne nagrody EHA zostały rozdane na specjalnej gali zorganizowanej na Tajpej podczas trwania targów Computex.

European Hardware Awards to coroczne nagrody dla najlepszego sprzętu rozdawane przez stowarzyszenie EHA (European Hardware Association). Należą do niego znane i cenione redakcje takie jak Technology Insider (Holandia), KitGuru (Wielka Brytania), Hardwareluxx (Niemcy), io-Tech (kraje nordyckie), CowCotLand (Francja), Geeknetic (Hiszpania), Hardware Upgrade (Włochy), PurePC (Polska) oraz LAB501 (Rumunia). Aktualnie mowa o kilkudziesięciu różnych kategoriach, acz pamiętać trzeba że "najlepszy" nie zawsze oznacza najwydajniejszy. W grę wchodzi wiele różnych czynników, jak chociażby opłacalność, popularność, wsparcie producenta i odbiór społeczności, kultura pracy, temperatury, możliwości personalizacji etc.

Ogłoszenie zwycięzców oraz rozdanie nagród miało miejsce na specjalnej gali 3 czerwca 2024 roku, zorganizowanej w czasie trwania targów Computex. Uczestniczyło w tym wydarzeniu około 200 gości, a część odebrała nagrody na miejscu. Zestawienie zostało podzielone tematycznie, więc na kolejnych stronach znajdziecie różne kategorie ze zwycięzcami. Pierwsza to natomiast sprzęt cechujący się, zdaniem większości głosujących, najlepszym współczynnikiem opłacalności. Dalej będzie już bardziej standardowo - procesory, płyty główne, karty graficzne, laptopy, monitory i wiele innych. W nominacjach widniało kilka produktów od naszych lokalnych marek (Endorfy i Genesis), które chociaż nie zdobyły wyróżnienia, zaakcentowały swoją obecność pośród czołówki. Tradycyjnie zapraszamy do przeglądania wyników i komentowania.