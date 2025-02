Już od momentu pojawienia się ChatGPT użytkownicy starali się obejść wprowadzone zabezpieczenia, tak aby chatbot mógł łamać zasady funkcjonowania. Jednym z głośniejszych skryptów był DAN (Do Anything Now). Skłaniał on ChatGPT do wypowiadania się jako fikcyjna postać, która "może wszystko" i nie respektuje żadnych reguł. Takie działania pozwalały na przykład na tworzenie nielegalnego oprogramowania. Teraz cyberprzestępcy mają ułatwione zadanie dzięki WormGPT.

WormGPT to narzędzie oparte o model językowy GPTJ, które jest w stanie wygenerować dla nas szkodliwy kod lub pomóc nam w wykonaniu ataku phishingowego. Oprogramowanie jest niezwykle pomocne dla hakerów, którzy teraz mogą dokonywać nielegalnych działań łatwiej niż kiedykolwiek.

Usługi oparte na modelach językowych czy też algorytmach SI, takie jak ChatGPT, Midjourney oraz Adobe Firefly potrafią w wielu kwestiach ułatwić nasze życie. Spora część tworzonych narzędzi okazuje się naprawdę funkcjonalna i dzięki nim stajemy się wydajniejsi. Rozwój w tej dziedzinie wiąże się oczywiście z wieloma zagrożeniami i kolejnym z nich jest WormGPT. Program ten oparty o wspomniany model językowy GPTJ (2021 rok) jest tym samym co ChatGPT, jednak nie ma nałożonych żadnych ograniczeń. Co gorsza, skonstruowany jest w zasadzie tylko do niecnych celów. Jego bazą treningową były obszerne zbiory danych związane ze złośliwym oprogramowaniem. Bez problemu jest w stanie utworzyć wirusa komputerowego oraz wygenerować maila w oficjalnym, urzędowym stylu, który będzie miał za zadanie skłonić kogoś do zapłaty choćby fałszywej faktury. Możliwości są tak naprawdę nieograniczone.

Niektórzy z zagranicznych redaktorów wielu portali postanowili sami przetestować to narzędzie. Rezultaty nie napawają optymizmem. Tworzenie złośliwego oprogramowania nigdy nie było takie proste. Oczywiście nadal istnieje możliwość używania specjalnie skonstruowanych skryptów dla ChatGPT, aby zmusić chatbota do podobnych działań. Jednak cyberprzestępcy mają teraz dostęp do "dedykowanego" oprogramowania, w którym nie muszą zastanawiać się, jak po raz kolejny obejść ograniczenia chatbota od OpenAI. WormGPT jest płatną usługą, której miesięczna subskrypcja kosztuje 100 euro i daje dostęp do pierwszej edycji. Roczny abonament to z kolei koszt 550 euro - przy okazji pozwala on na korzystanie z ulepszonego WormGPT 2. Jest także opcja prywatnej instalacji, która wyniesie niebotyczne 5000 euro.

Źródło: Hack Forum, Slashnext