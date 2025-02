Pierwszy kraj ustanawia przepisy regulujące działanie usług opartych na sztucznej inteligencji

Na celowniku ponownie została wzięta sztuczna inteligencja, tym razem jednak po to, aby nadać ramy, w które będą musiały wejść wszystkie usługi oparte na jej algorytmach. Pomimo że wiele państw rozważa wprowadzenie odpowiednich regulacji, to jednak omawiany temat jest dość skomplikowany i żadne do tej pory nie wprowadziło konkretnych przepisów. Tak naprawdę to prawie żadne, ponieważ to właśnie Chiny jako pierwsze przedstawiły zasady ustalające granice dla AI.

Chiny stały się pierwszym państwem na świecie, które zaprezentowało odpowiednie przepisy, mające regulować usługi związane ze sztuczną inteligencją. Jednak będą one dotyczyć jedynie publicznych rozwiązań.

Na świecie wielokrotnie podnoszono temat regulacji w zakresie funkcjonowania usług opartych na algorytmach sztucznej inteligencji, jednak ich wprowadzenie okazało się dość trudnym zadaniem. Chińska Administracja Cyberprzestrzeni (CAC) już w kwietniu przedstawiła propozycje zasad, które mogłyby zostać wprowadzone, jednak w ten czwartek (13.07.2023 r.) ogłoszono ostateczną wersję przepisów (określane jako "środki tymczasowe"). Mają one wejść w życie już 15 sierpnia bieżącego roku. Trzeba zaznaczyć, że będą się one odnosić wyłącznie do usług, które są skierowane na rynek publiczny. Przedsiębiorstwa rozwijające swoje rozwiązania dla innych firm oraz instytuty badawcze nie są nimi objęte.

Wprowadzone przepisy opierają się w głównej mierze na tym, żeby usługi przestrzegały wszelkich socjalistycznych wartości Chin, jak również tych związanych z etyką i moralnością. Nie mogą więc one nakłaniać do obalenia władzy, terroryzmu czy podżegać do wrogości na tle narodowościowym. Usługi nie mogą również dyskryminować żadnej osoby ze względu na płeć, religię czy wykonywany zawód. Co ciekawe, przepisy wyraźnie zakazują firmom wykorzystywania swoich rozwiązań w celu zapewnienia sobie monopolu w tej dziedzinie. Uszanowane mają być także prawa użytkowników do prywatności. Wycinek z całego dokumentu, który omawia te treści, został przetłumaczony przy pomocy Tłumacza Google oraz umieszczony na dole tego newsa. Można mieć pewność, że Chiny to na ten moment jedyny kraj, który wprowadza takie przepisy, natomiast to tylko kwestia czasu, aż zrobią to inne państwa.

Źródło: Reuters, CAC