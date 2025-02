Wojna w szeregach deweloperów systemu Linux. Konflikt o wprowadzenie języka Rust rośnie każdego dnia

Współczesny świat open source znajduje się w centrum gorącej debaty na temat integracji języka Rust z jądrem systemu Linux. Choć wsparcie dla tego języka pojawiło się w wersjach systemu już w 2022 roku, kwestia jego pełnej implementacji wciąż budzi kontrowersje, które z biegiem czasu tylko narastają, prowadząc do odejścia kluczowych opiekunów systemu stworzonego przez Linusa Torvaldsa. Rzućmy więc okiem na to, jak doszło do tej napiętej sytuacji w zespole.

Pierwsze implementacje języka Rust pojawiły się w wersjach systemu Linux już w 2022 roku. Obecnie nie jest on obecny w samym jądrze systemu, ale istnieje możliwość jego obsługi. Głównym powodem wprowadzenia wsparcia dla Rust było to, że język ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie, wydajności i równoczesności. Jego głównym celem jest eliminowanie problemów związanych z zarządzaniem pamięcią, które są powszechne w tradycyjnych językach, takich jak C i C++. Ponieważ jądro Linuxa oparte jest na języku C, również ono boryka się z tego typu problemami. Historia konfliktu rozpoczyna się we wrześniu 2024 roku projekt opuścił Wedson Almeida Filho, główny twórca projektu Rust for Linux, który wyraził rozczarowanie atmosferą kłótni, niezdecydowania i politycznych napięć w społeczności. To osłabiło rozwój integracji Rusta, prowadząc do niepewności co do przyszłości tej inicjatywy.

Od tamtej pory społeczność Linuxa podzieliła się na dwa fronty: przeciwników oraz zwolenników wprowadzenia, a nawet wymiany języka programowania w systemie Linux. Zwolennicy, tacy jak Kees Cook z Google, szczególnie podkreślają kwestie bezpieczeństwa w swojej narracji. Z drugiej strony, istnieją przeciwnicy szerszego wprowadzenia Rust bezpośrednio do jądra systemu. Jednym z nich jest Christoph Hellwig, który porównuje język Rust do „nowotworu”, mogącego rozszczepić bazę kodu i utrudnić jego konserwację. Zaognienie konfliktu miało miejsce, gdy stosunkowo niewielka poprawka umożliwiająca sterownikom Rust korzystanie z funkcji DMA w API C (dma_alloc_coherent()) spotkała się z jego głośnym sprzeciwem. Natychmiast zażądał, by kod Rust nie trafiał do katalogu kernel/dma. Tyle że poprawka została dodana do rust/kernel. Mimo to programista nie zmienił zdania. Uważa, że interfejsy DMA powinny pozostać w sprawdzonym i starszym kodzie C, a nie w „dziwnych powiązaniach”, które jak stwierdził, szczególnie utrudniają konserwację systemu. Programista jednej z dystrybucji Linuxa - Red Hat, Danilo Krummrich, próbował wyjaśnić, że celem projektu Rust for Linux jest stworzenie warstwy abstrakcji nad API C dla m.in. sterowników Rust. Christoph Hellwig ponownie nie zmienił swojego stanowiska w tym temacie.

Podziały w społeczności pogłębiły się po tym, jak Hector Martin z projektu Asahi Linux, który od lat pracuje nad wsparciem Linuksa na procesorach Apple M, publicznie skrytykował Christoph'a Hellwiga w mediach społecznościowych. W odpowiedzi Linus Torvalds, twórca Linuxa, stanął po stronie bardziej umiarkowanej opozycji, twierdząc, że decyzje dotyczące języka programowania Rust powinny być podejmowane na podstawie kwestii technicznych wewnątrz zespołu, a nie wywlekane w mediach społecznościowych, gdzie za pomocą nacisku osób nieznających tematu próbuje się forsować rozwiązania. Ostatecznie doprowadziło to do odejścia Hectora Martina i rezygnacji z funkcji opiekuna kodu źródłowego dla sprzętu Apple w jądrze Linuxa.

Choć odpowiedź twórcy systemu została odebrana jako formalny sprzeciw wobec wprowadzenia języka Rust, okazuje się, że najprawdopodobniej była to konsekwencja konfliktu personalnego między dwoma profesjonalistami. Co ciekawe, Linus Torvalds w prywatnych rozmowach z innymi programistami i opiekunami systemu wyraził gotowość do zaakceptowania kodu napisanego w tym języku. Na potwierdzenie tego Christoph Hellwig miał powiedzieć: „Linus prywatnie powiedział, że absolutnie zamierza połączyć kod Rust pomimo sprzeciwu konserwatorów”. Twórca systemu miał również dodać: "Tak więc teraz, jako programista lub osoba zajmująca się utrzymaniem Linuxa, musisz mieć do czynienia z Rustem, niezależnie od tego, czy chcesz tego, czy nie." Problem w tym, że de facto brak oficjalnego i jasnego stanowiska Linusa Torvaldsa prowadzi do narastającego chaosu w strukturach deweloperów Linuxa.

Ostatecznie konflikt przyniósł następną ofiarę, gdyż Christoph Hellwig zrzekł się części swoich obowiązków i odszedł z obszaru mapowania DMA, którym teraz w pełni zarządza Marek Szyprowski. Choć programista wciąż pozostaje aktywny w społeczności i pełni rolę opiekuna sterownika NVMe oraz sekcji FreeVXFS, jego decyzja o odejściu jest wymownym symbolem napięć w zespole. Koniec końców trudno nie zgodzić się ze słowami Hectora Martina, że ostateczna decyzja zawsze pozostaje w gestii Linusa Torvaldsa. Niemniej jednak, bez względu na wynik, debata ta już teraz wywołała głębokie podziały wśród twórców Linuksa, co może zmienić jego rozwój na zawsze.

Źródło: Phoronix, PurePC