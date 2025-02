Windows 11 pozwoli zdalnie zarządzać plikami ze smartfona z Androidem. Nowość już dostępna w progamie Windows Insider

Smartfony z systemem Android lub iOS coraz sprawniej integrują się z platformami Windows 10 i 11. Microsoft już jakiś czas temu oddał do użytku aplikację Łącze z telefonem (Phone Link), która pozwala synchronizować wiadomości, zdjęcia i powiadomienia, a nawet zdalnie wykonywać połączenia głosowe. Teraz możliwości systemu Windows 11 zostaną zwiększone, ponieważ w eksploratorze plików będziemy mogli zarządzać wszystkimi plikami, jakie znajdują się na smartfonie.

Windows 11 zyska wkrótce przydatną funkcję. Dzięki niej będziemy w stanie zdalnie zarządzać zawartością smartfona przez eksplorator plików.

Mimo że omawiana funkcja będzie dostępna do włączenia w opcjach systemowych, to jest bezpośrednio powiązana ze wspomnianą aplikacją Łącze z telefonem. Na ten moment z nowości mogą skorzystać tylko osoby, które biorą udział w programie Windows Insider, a więc korzystają z testowych wersji systemu Windows. Funkcja umożliwia zdalne zarządzanie całą zawartością połączonego smartfona z systemem Android poprzez eksplorator plików. Możemy więc dodawać i usuwać pliki, zmieniać ich nazwy itd. Po usunięciu jakiejś zawartości ze smartfona trafi ona do folderu Kosz (Recycle Bin), w którym pozostanie 5 dni (okres ma zostać zmieniony na 30 dni).

Poza omawianą wersją systemu Windows 11 nie ma dużych wymagań: smartfon musi pracować pod kontrolą Androida 11 lub nowszego, a przy tym musi być zainstalowana na nim aplikacja Łącze do Windows w edycji beta (przynajmniej 1.24071). Następnie na komputerze trzeba przejść pod Ustawienia -> Bluetooth i urządzenia -> Urządzenia mobilne, wybrać opcję Zarządzaj urządzeniami i zgodzić się na dostęp do smartfona z Androidem. Wtedy zobaczymy nową opcję w eksploratorze plików, która umożliwi nam zdalny dostęp do zawartości urządzenia.

Źródło: Microsoft