WD Black SN850X oraz WD Black P40 - Nowe nośniki SSD dla pecetów i konsoli SONY PlayStation 5

Podczas konferencji What's Next Western Digital Event zaprezentowano nadchodzące pamięci SSD celowane w komputerowych jak i konsolowych graczy. Pierwszą z nich jest flagowy WD Black SN850X – wewnętrzny nośnik M.2 pracujący na interfejsie PCI-Express 4.0 i będący następcą modelu WD Black SN850. Druga pamięć to już z kolei pamięć zewnętrzna, przenośna - WD Black P40, która korzysta z interfejsu USB 3.2 Gen2x2 iii... ma coś co gracze lubią najbardziej – podświetlenie RGB LED! A wracając do bardziej poważnych kwestii – model wewnętrzny będzie startował od 190 dolarów, zaś zewnętrzny - od 120 dolarów. Nowe konstrukcje mają pojawić się na sklepowych półkach latem.

Western Digital zapowiedziało dwa nowe nośniki SSD - flagowy, wewnętrzny model WD Black SN850X oraz zewnętrzny WD Black P40.

WD Black SN850X, a więc wewnętrzny nośnik SSD M.2 PCIe NVMe, ma zaoferować prędkość odczytu do 7300 MB/s, a więc o 300 MB/s więcej niż model standardowy (SN850). Zarówno praca w standardzie PCIe 4.0 jak i wspomniana szybkość transferu sprawia, że pamięć można zainstalować zarówno w desktopie, laptopie jak i w konsoli PlayStation 5, choć użytkowanie go z systemem Windows pozwoli na aktywację trybu Game Mode 2.0. Ma on na celu dodatkowe zwiększenie osiągów nośnika. SN850X, który trafi do sklepów w lipcu, będzie oferował wersje o pojemności 1 TB, 2TB oraz 4 TB, przy czym dwie pierwsze wersje będą możliwe do kupienia także z opcjonalnym radiatorem. Całość opiera się tu na autorskim, 8-kanałowym kontrolerze oraz kościach pamięci BiCS5 3D TLC-NAND.

WD Black P40, a więc zewnętrzny, 2,5-calowy nośnik SSD łączący się z komputerem za pomocą interfejsu USB, zaoferuje z kolei transfery do 2000 MB/s (odczyt). Konstrukcja została zamknięta w wytrzymałej obudowie odpornej na wstrząsy, którą uraczono dodatkowo podświetleniem LED. To z kolei można będzie kontrolować przy użyciu windowsowego oprogramowania WD_BLACK Dashboard. Dysk pojawi się w sklepach latem w wersjach 500 GB, 1 TB oraz 2 TB.

