ASUS ROG Strix SQ7 – firma szykuje premierę pierwszego nośnika SSD M.2. Spodziewana jest topowa specyfikacja

Jeśli chodzi o pamięć masową, to ASUS ma w swoim portfolio zaledwie obudowę do nośników w formacie M.2. Jak możemy jednak wnioskować po grafice, która ukazała się właśnie na tajwańskim facebookowym profilu ASUS, koncern szykuje się do wprowadzenia własnego SSD w standardzie M.2. Wiadomo, że będzie to przedstawiciel gamingowej linii ROG Strix. Jeśli chcielibyśmy skupić się w tej kwestii na pewnikach, to byłoby w sumie na tyle. Pozostałe informacje dotyczące nadchodzącej konstrukcji pozostają już w sferze domysłów, jak na przykład to, że nośnik zostanie oficjalnie zaprezentowany 17 lub 24 maja.

Pierwszy "dysk" SSD M.2 tajwańskiego przedsiębiorstwa będzie nosił nazwę SQ7 i będzie wykorzystywał interfejs NVMe PCIe Gen4x4. Szacuje się także, że konstrukcja pojawi się w wariancie o pojemności przynajmniej 1 TB (co widać zresztą na zdjęciu poniżej). Branża spekuluje dodatkowo, że ASUS ROG Strix SQ7 będzie bazował na kontrolerze Phison E18 oraz 176-wartwowych pamięciach NAND marki Micron.

Jeśli przewidywania się sprawdzą, oznaczałoby to, że ASUS chce podążać śladami innych wysokowydajnych nośników pokroju Kingston KC3000, Corsair MP600 Pro LPX czy MSI Spatium M480. Więcej szczegółów poznamy najpewniej podczas targów Computex 2022, które odbędą się 24 maja, bądź już nawet 17 maja - podczas eventu ASUS Boundless. Więcej na temat wydarzenia Boundless możecie dowiedzieć się z oficjalnej strony przedsięwzięcia.

