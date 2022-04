ASUS ProArt Display PA147CDV - przenośny, 14-calowy dotykowy monitor o proporcjach 32:9 wkrótce wejdzie do sprzedaży

Na rynku możemy spotkać mnóstwo interesujących monitorów - panoramicznych, ultraparamicznych o proporcjach 21:9 lub 32:9 lub też typowo biurowych o bardziej nietypowym układzie 3:2. Tajwańska firma ASUS już jakiś czas temu zaczęła wprowadzać także do oferty mniejsze, przenośne monitory, które możemy podłączyć do komputera za pośrednictwem portu USB. Dotychczas producent przygotowywał wyłącznie klasyczne ekrany o proporcjach 16:9, jednak teraz wprowadzono do oferty coś dużo bardziej nietypowego. Mowa o modelu ASUS ProArt Display PA147CDV, czyli przenośnym monitorze, który jest nie tylko dotykowy, ale także... obsługuje ultrapanoramiczne proporcje. Układ 32:9 w miniaturowej wersji? Jesteśmy ciekawi, jak takie rozwiązanie sprawdzi się w codziennym użytkowaniu.

Pierwsze wzmianki o ASUS ProArt Display PA147CDV sięgają września ubiegłego roku, kiedy to monitor został po raz pierwszy zapowiedziany. Dopiero teraz jednak wchodzi do sprzedaży i to na ograniczonym terytorium, bowiem początkowo mowa wyłącznie o USA, a dopiero w późniejszym czasie o innych rynkach. Monitor oferuje 14-calowy ekran LCD IPS o rozdzielczości 1920 x 550 pikseli, 100% pokryciu przestrzeni barw sRGB, obsłudze 10-bitowej głębi kolorów oraz uśrednionym błędzie deltaE na poziomie mniejszym niż 2 pkt dla palety sRGB. Tak jak wspomniałem, ekran odznacza się proporcjami 32:9 i wygląda na to, że może być nawet interesującym dodatkiem do laptopów ASUS ProArt StudioBook, które w przeciwieństwie do niektórych modeli ASUS Zenbook, nie oferują wbudowanego drugiego wyświetlacza.

Na jednym z boków urządzenia zaimplementowano także obrotowy pierścień ASUS DialPad (podobne rozwiązanie wprowadzono już do modeli ASUS ProArt Studiobook 16 czy ASUS Vivobook Pro 14X/16X - choć w tym drugim przypadku mowa wyłącznie o wirtualnym pokrętle), który możemy wykorzystać w aplikacjach pakietu Adobe tj. Photoshop, Premiere Pro, Lightroom czy After Effects. Monitor ASUS ProArt Display PA147CDV posiada wbudowane wejście HDMI 1.4 oraz dwa złącza USB typu C. Choć sprzęt trafi w tym kwartale do USA, producent nadal nie zdradził jego oficjalnej ceny.

Źródło: Notebookcheck