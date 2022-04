ASUS ROG Thor 1600 W Titanium - potężny zasilacz gotowy na flagowe karty graficzne nowej generacji. Czegoś jednak mu brak...

Wydawało się, że z biegiem czasu topowe podzespoły komputerowe będą coraz mniejsze i energooszczędne, jednak niedawna premiera GeForce'a RTX 3090 Ti od NVIDII pokazała nam, że branża idzie w zupełnie innym kierunku. Co więcej, dotychczasowe przecieki dotyczące układów graficznych GeForce i Radeon następnej generacji zdają się potwierdzać, że wielu entuzjastów zostanie zmuszonych do zakupu bardzo mocnego zasilacza. Na szczęście niektórzy producenci zdają się już przewidywać sytuację. Firma ASUS zaprezentowała właśnie potężny zasilacz ROG Thor 1600 W Titanium, który powinien w zupełności wystarczyć nawet tym, którzy nie zamierzają bawić się w półśrodki. Co o nim wiemy?

ASUS ROG Thor 1600 W Titanium w teorii oferuje wszystko co najlepsze. Szkoda tylko, że zabrakło natywnego wsparcia dla interfejsu PCIe 5.0...

Zasilacz posiada certyfikat 80 Plus Titanium, co oznacza, że zapewnia sprawność na poziomie 90% przy 100% obciążeniu. Ogólny projekt urządzenia jest niemal identyczny z zeszłorocznym ROG Thor II. Mamy więc do czynienia z elegancką czarno-srebrną modularną konstrukcją z ekranem OLED umieszczonym z boku. Jeśli chodzi o wyposażenie, zasilacz oferuje dziesięć 8-pinowych gniazd zasilania PCIe, dwa 8-pinowe EPS, 24-pinowy ATX i kilkanaście złączy zasilających SATA. Niestety, zabrakło wsparcia dla standardu PCIe 5.0 zdolnego do "przekazania" mocy 600 W. Co prawda producent dodaje do zestawu stosowny adapter, jednak brak natywnego wsparcia dla interfejsu projektowanego z myślą o next-genowych GPU jest dosyć wyraźną wadą.

Resztę specyfikacji zasilacza uzupełniają m.in. wysokiej klasy tranzystory GaN FET, a także wentylator 135 mm pozostający w bezruchu nawet do obciążenia 800 W, który w połączeniu z szeregiem radiatorów przyczynił się do uzyskania oceny akustycznej zasilacza Cybenetics Lambda A++. Model ROG Thor 1600 W Titanium objęty jest 10-letnią gwarancją producenta. Nie znamy jego ceny, jednak z pewnością będzie on kosztował więcej niż 1500 zł (za tyle można dostać wariant 1200 W). Biorąc pod uwagę brak natywnego wsparcia dla PCIe 5.0 trudno traktować ten zasilacz jako świetną inwestycję na przyszłość, i to nawet mimo najwyższej klasy komponentów i bardzo wysokiej sprawności.

