Test ASUS GeForce RTX 3090 Ti TUF Gaming - To nie jest karta graficzna dla biednych ludzi ze słabymi zasilaczami

Premiera karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti była wielokrotnie przekładana, jednak niekończąca się opowieść nareszcie znalazła szczęśliwe zakończenie. Topowy Ampere dzisiaj ostatecznie wylądował na sklepowych półkach. Pierwsze poszlaki, że Zieloni planują wypuszczenie pełnego GA102 sięgają połowy 2021 roku (!), zatem wszyscy mieliście wystraczająco czasu, aby odłożyć troszeczkę gotówki i kupić odpowiedni zasilacz (hehe). Naszą redakcję odwiedził ASUS GeForce RTX 3090 Ti TUF Gaming, bowiem wersja Founders Edition będzie dostępna w bardzo ograniczonym nakładzie, dlatego wybraliśmy potencjalnie najciekawszego niereferenta. Zobaczmy, jaką wydajność serwuje to kosztujące krocie monstrum ze współczynnikiem TDP wynoszacym 450W...

Autor: Sebastian Oktaba

GeForce RTX 3000 to druga generacja kart graficznych NVIDII posiadających sprzętowe jednostki do akceleracji śledzenia promieni oraz głębokiego uczenia, wykorzystująca nową architekturę Ampere, stanowiącą rozwojową wersję Turinga napędzającego rodzinę GeForce RTX 2000. Dwuletni okres konstrukcyjny został dobrze spożytkowany - inżynierowie solidnie usprawnili klastry przetwarzania grafiki (GPC) m.in. zwiększając pojemność pamięci podręcznej, podwajając ilość jednostek cieniujących w blokach SM (Streaming Multiprocessors) przy równoczesnym zwiększeniu wydajności rdzeni RT i Tensor. Istotną zmianą jest również przejście na niższą litografię Samsunga, co umożliwiło poprawienie współczynnika efektywności energetycznej, zmniejszenie rozmiarów rdzenia i podniesienie taktowań. Topowe modele otrzymały pamięci GDDR6X o wysokiej częstotliwości oraz szerokich magistralach, których przepustowość dorównuje modułom HBM2. NVIDIA Ampere wprowadza także wianuszek ciekawych rozwiązań i technologii m.in. Reflex, RTX IO, Broadcast oraz złącze HDM 2.1 pozwalające wyświetlić obraz 8K HDR przy odświeżaniu 60 Hz. Więcej stricte technicznych informacji znajdziecie na kolejnej podstronie, poświęconej najważniejszym zmianom wprowadzonym w nowej architekturze.

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti jest ostatnią iteracją Ampere, będącą bezkompromisową demonstracją siły, przeznaczoną głównie dla fanów topowych komputerów, posiadaczy głębokich portfeli oraz mocnych zasilaczy.

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti zbudowano na układzie GA102-350-A1 zawierającym 84 bloki SM, którego wcześniej otrzymywały wyłącznie NVIDIA A40 (Tesla) i NVIDIA RTX A6000 (Quadro), czyli modele przeznaczone dla segmentu profesjonalnego. Różnice względem GeForce RTX 3090 czy nawet GeForce RTX 3080 Ti okazują się jednak niewielkie, zyskujemy bowiem zaledwie kilka procent dodatkowych jednostek, zatrzymując na 10752 procesorach CUDA, 112 ROP, 84 RT i 336 TMU / Tensor. NVIDIA nie mogła podpompować specyfikacji rdzenia, ponieważ GA102-350-A1 jest pełnym układem wyczerpującym możliwości architektury Ampere. Niezmienna pozostała również 8 nm litografia Samsunga, rozmiar krzemowego jądra i liczba tranzystorów. Producent zachował 24 GB pamięci GDDR6X na szerokiej 384-bitowej magistrali, która połączona z taktowaniem modułów na poziomie 21000 MHz, owocuje przepustowością ponad 1000 GB/s. NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti dogonił tym samym dotychczasowego rekordzistę w postaci AMD Radeon VII, wykorzystującego moduły HBM2 pracujące z magistralą 4096-bit. Jednak pomimo niemożliwości wzmocnienia specyfikacji, NVIDIA znacznie podkręciła zegary rdzenia...

RTX 3090 Ti RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 Architektura Ampere Ampere Ampere Ampere Układ graficzny GA102 GA102 GA102 GA102 Litografia 8 nm 8 nm 8 nm 8 nm Rozmiar rdzenia 628 mm² 628 mm² 628 mm² 628 mm² Tranzystory 28 mld 28 mld 28 mld 28 mld Jednostki SP 10752 10496 10240 8704 Jednostki TMU 336 328 320 272 Jednostki ROP 112 112 112 96 Jednostki RT 82 82 80 68 Jednostki Tensor 336 328 320 272 Taktowanie bazowe 1560 MHz 1395 MHz 1365 MHz 1440 MHz Taktowanie boost 1860 MHz 1650 MHz 1665 MHz 1710 MHz Taktowanie pamięci 21000 MHz 19500 MHz 19000 MHz 19000 MHz Ilość pamięci 24 GB 24 GB 12 GB 10 GB Typ pamięci GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 384-bit 384-bit 320-bit Przepustowość 1000 GB/s 937 GB/s 912 GB/s 760 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 450 W 350 W 350 W 320 W Cena startowa 1499 USD 1499 USD 1199 USD 699 USD Data premiery 29-03-2022 24-09-2020 02-06-2021 16-09-2020

Bazowe taktowanie układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti wynosi 1560 MHz, wzrastając do przynajmniej 1860 MHz, zatem docelowy GPU Boost byłby prawie 200 MHz wyższy od GeForce RTX 3090. Wliczając do tego jeszcze szybsze pamięci GDDR6X, powinniśmy zyskać dodatkowe kilka procent wydajności. Niewiele? Faktycznie, aczkolwiek w rozdzielczości 3840x2160 doprawionej ray tracingiem, takie różnice mogą okazać się istotne. Pompowanie zegarów radykalnie zwiększyło jednak współczynnik TDP wynoszący teraz 450W, czyli przybyło dokładnie 100W względem GeForce RTX 3090! Dlatego ostatnia iteracja Ampere to bezkompromisowa demonstracja siły, przeznaczona głównie dla posiadaczy topowych komputerów, głębokich portfeli oraz mocnych zasilaczy. Jak wspomniałem na początku, dostępne będą głównie karty niereferencyjne, zatem redakcyjnie laboratorium tym razem odwiedził ASUS GeForce RTX 3090 Ti TUF Gaming. Poprzednie wersje (m.in. testowany GeForce RTX 3080) należące do rodziny TUF Gaming okazały się bardzo udanymi modelami, które producent wyceniał całkiem rozsądnie (pomijając marże dystrybucji i detalistów), więc podstawy są solidne.