VPN by Google One - kolejna usługa zmierza na firmowy cmentarz. Jednak nie wszyscy utracą do niej dostęp

Mimo że Google jest najbardziej znane ze swojej wyszukiwarki internetowej, to inną szczególną cechą tej firmy jest ogromna liczba projektów, które zostały skazane na straty. Do tej pory było ich tak wiele, że w międzyczasie powstała specjalna strona internetowa (Google Graveyard), która wymienia je wszystkie. Aktualnie znajduje się na niej 295 pozycji, a najnowszą jest VPN by Google One, czyli rozwiązanie, który zapewniało swoim abonentom tytułową usługę.

Subskrypcja Google One nie będzie już dłużej oferowała usługi VPN. Firma pozbędzie się tego rozwiązania jeszcze w 2024 roku, choć nadal będą mogli z niego korzystać posiadacze smartfonów z serii Google Pixel 7 i nowszej.

„Cmentarz Google” stale się powiększa, a pełną listę spoczywających tam pozycji możemy znaleźć pod tym adresem. Tym razem trafia na niego omawiana usługa VPN by Google One, która była oferowana przez niecałe 4 lata. Wykupując subskrypcję Google One za niemal 2 dolary, użytkownik mógł korzystać z „prywatnego połączenia”, dzięki czemu całkiem tanio zapewniał sobie lepszą prywatność w sieci (przynajmniej teoretycznie). W ostatnim czasie subskrybenci zaczęli jednak otrzymywać wiadomości mailowe, w których Google oficjalnie ich poinformowało, że jeszcze w 2024 roku przestanie świadczyć tę usługę. Nigdy nie trafiła ona jednak oficjalnie do Polski, a w obecnej sytuacji nie ma co liczyć na zmiany.

Portal 9to5Google skontaktował się z firmą, żeby dowiedzieć się, jakie były powody tej decyzji. Okazuje się, że przyczyna była dość oczywista: użytkownicy po prostu nie korzystali z tego rozwiązania. Taki obrót wydarzeń jest poniekąd zaskakujący, ponieważ firma oferowała usługę VPN w bardzo przystępnej cenie, a subskrypcja zapewniała dodatkowe korzyści. Z drugiej zaś strony Google nie cieszy się zbyt dobrą opinią w kwestii szanowania prywatności swoich użytkowników. Jednak z usługi giganta technologicznego nadal będą mogli korzystać posiadacze smartfonów Google Pixel 7 i późniejszych modeli, ponieważ od 2022 roku jest to funkcja wbudowana w system (Pixel VPN, zapewnione 5 lat funkcjonowania).

