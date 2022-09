Google Stadia przestanie działać już za kilka miesięcy. Kolejna usługa giganta umiera na naszych oczach

Stało się to, co przewidywaliśmy od dawna. Po wielu miesiącach plotek i spekulacji Google w końcu zdecydowało się zakończyć działanie Stadii. Platforma umożliwiająca granie w chmurze zadebiutowała w 2019 roku i była mocno wspierana od samego początku, jednak mimo to możemy chyba mówić o niewykorzystanym potencjale i niedbałym podejściu do sprawy. Dziś gigant z Mountain View nie tylko potwierdził rychły koniec Stadii, lecz także uspokoił dotychczasowych użytkowników.

Użytkownicy Stadii mają jeszcze czas by nacieszyć się dostępem do gier w chmurze. Zamknięcie usługi nastąpi dopiero 18 stycznia 2023 roku.

Usługa Google Stadia nie zostanie zamknięta od razu. Stanie się to dopiero 18 stycznia 2023 roku, a to oznacza, że konsumenci mają jeszcze czas by nacieszyć się dostępem do gier w chmurze. Później dostęp do zakupionych dóbr zostanie bezpowrotnie utracony. Na całe szczęście gracze odzyskają wszystkie pieniądze, które posłużyły do nabycia tytułów w Stadii, w tym także dodatków i innych. Zwroty mają się rozpocząć w drugiej połowie stycznia. Dobrze więc, że zakończenie działania usługi nie odbywa się w atmosferze skandalu. Warto dodać, że to już kolejna platforma od Google, która nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań. W ostatnich latach firma "uśmierciła" również takie twory, jak np. Google+ czy Gtalk.

Stadia players, find an important update on Stadia here: https://t.co/IIFRYiIYUu — Stadia ☁️ (@GoogleStadia) September 29, 2022

Jak decyzję o zamknięciu Stadii komentuje Phil Harrison, szef i wiceprezes projektu? "Podejście Stadii do strumieniowania gier opierało się na mocnych fundamentach technologicznych, jednak nie zyskało ono wśród użytkowników oczekiwanej popularności". Później dodaje: "Platforma technologiczna, na której opiera się Stadia, sprawdziła się na dużą skalę i wykracza poza gry. Widzimy wyraźne możliwości zastosowania tej technologii w innych usługach Google, takich jak YouTube, Google Play czy w zakresie rzeczywistości rozszerzonej (AR). Dopuszczamy też możliwość udostępnienia jej naszym partnerom branżowym [...]." Nie ma więc tego złego, co by na dobre nie wyszło...

Źródło: Google Blog