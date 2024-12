Vectra - internet światłowodowy, którego będziesz żałował do ostatniego dnia umowy. Dokonaj świadomego wyboru

W coraz większej ilości miast w Polsce dostępny jest internet światłowodowy. Zapewne wielu z nas poszukując korzystnej oferty, natknęło się na firmę Vectra, która świadczy także usługi związane z telewizją kablową (można przy tym wspomnieć, że w 2019 roku niemal 1/4 abonentów należała właśnie do niej). Pierwsze wrażenie może być bardzo pozytywne, gdyż jest to całkiem przystępny cenowo "internet". Zaraz po podpisaniu umowy zaczynamy dostrzegać, dlaczego tak jest...

Vectra jest jednym z dostawców internetu światłowodowego w Polsce. Przed skorzystaniem z usług tej firmy warto jednak dwa razy się zastanowić i najpierw zapoznać się z poniższym tekstem oraz opiniami w internecie.

Na początku warto wspomnieć, że opisywana jakość usług nie jest odosobnionym przypadkiem - problem ten dotyczy naprawdę wielu klientów firmy Vectra. Sam skuszony całkiem korzystną ofertą postanowiłem wypróbować na własnej skórze to rozwiązanie. Tym bardziej że w miejscowości, w której mieszkam, nie ma zbyt wielu alternatyw. W lutym 2023 roku zacząłem swoją dość niefortunną przygodę. Do pierwszego zgłoszenia usterki nie trzeba było długo czekać, a z czasem było już tylko gorzej. Kilka awarii, przerwy w działaniu internetu lub spowolnienia w prędkości pobierania do niecałego 1 Mb/s (poniższy zrzut ekranu), to chleb powszedni praktycznie w każdym miesiącu. Problemy zazwyczaj rozwiązywane są tylko na krótką chwilę i powracają po niedługim czasie jak bumerang. Dodatkowo dzwoniąc na infolinię, możemy usłyszeć, że zgłaszana przez nas usterka nie ma odzwierciedlenia w statystykach, gdyż po stronie Vectry wszystko wygląda całkowicie normalnie.

Trzeba przyznać, że konsultanci są uprzejmi, natomiast nie są w stanie naprawić problemów, za którymi stoi cała firma. Nierzadko jednak zdarza się, że jeden konsultant przełącza nas do drugiego, a w czasie oczekiwania usłyszymy po chwili "wszystkie linie zajęte, nie czekaj na połączenie". W tym wypadku musimy po prostu zadzwonić kolejny raz i ponownie przedstawić swój problem, który i tak do nas wróci. Dodatkowo "w pakiecie" możemy liczyć na podwyższenie ceny abonamentu (w 2023 roku u wielu klientów miesięczna kwota zwiększyła się o 15%). Przeglądając opinie w internecie, nie natkniemy się praktycznie na żadną pozytywną - większość klientów ma te same problemy dotyczące częstych awarii, spadków prędkości oraz po prostu niedziałającego internetu bez wyraźnej przyczyny. Poniższy zrzut ekranu dotyczy jedynie tych łagodniejszych opinii, które jednak ukazują, z czym trzeba się zmagać. Zanim więc ulegniemy dobrze wyglądającej ofercie firmy Vectra (dotyczy to także telewizji kablowej), warto się bardziej pochylić nad tematem i zadać sobie pytanie: czy warto męczyć się do końca umowy? Usterki i inne problemy nas nie ominą, a staną się po prostu naszą codziennością. Podpisujmy więc umowy świadomie, najpierw zapoznając się choćby z opiniami w internecie.