Internet światłowodowy może powoli ustępować miejsca. Na horyzoncie jest już technologia wykorzystująca światło laserowe

Obecna na rynku technologia światłowodowa pomimo oferowania całkiem przyzwoitych rezultatów jest dość kosztowna. Szczególnie jeśli mówimy o jej instalacji pomiędzy dość oddalonymi od siebie punktami geograficznymi. Oczywiście technologia cały czas się rozwija i obecne jest inne rozwiązanie bezprzewodowego przesyłania danych. Pochodzi ono od naukowców z Politechniki Federalnej w Zurychu i dotyczy wykorzystania do transmisji optycznej światła laserowego.

Stosowane w dzisiejszych czasach instalacje światłowodowe mają sporo zalet, do których można zaliczyć osiągane prędkości przesyłu danych. Jednak związane z nimi koszty są dość wysokie. Technologia opierająca się na świetle laserowym jest już jednak na wyciągnięcie ręki.

Technologia bezprzewodowego przesyłania danych oparta na wykorzystaniu światła laserowego (optyczny system transmisji danych) została zademonstrowana przez wspomnianych naukowców, przy wsparciu przez innych ekspertów. Transmisja została osiągnięta bezpośrednio pomiędzy szczytem na przełęczy Jungfraujoch a Obserwatorium Zimmerwald (Berno, Szwajcaria). Łączna odległość pomiędzy punktami wynosiła 53 km. System laserowy nie potrzebował więc użycia do tego celu satelity. Przyszłościowo to rozwiązanie będzie się opierać na wykorzystaniu konstelacji satelitów, które znajdują się niedaleko Ziemi. Koszty takiej możliwości są o wiele mniejsze niż przy dotychczasowych światłowodach. Dla porównania kabel przechodzący przez Atlantyk wymaga setek milionów dolarów dofinansowania, a obecnie na świecie takich kabli jest 530 i ich liczba stale się powiększa.

Potrzebna jest więc technologia, która choć trochę obniżyłaby koszty instalacji, a przy tym zapewniała odpowiednią jakość połączenia. Już jakiś czas temu została zaprezentowana terabitowa optyczna transmisja danych, która niebawem może się przyczynić do sporego rozwoju w tej dziedzinie. Problemem nie będą także warunki atmosferyczne, ponieważ już powstają odpowiednie rozwiązania. Połączenia satelitarne są nam już dobrze znane choćby przez telekomunikacyjny system satelitarny Starlink, za którego powstanie odpowiada Elon Musk. System ten pozwala praktycznie każdemu na świecie połączyć się z internetem poprzez satelitę (docelowo na orbicie okołoziemskiej ma się znaleźć 12 tys. satelit). Wracając jednak do przykładu naukowców: omawiana technologia jest wysoce skalowalna i może osiągnąć prędkości sięgające nawet 40 Tb/s. Przyszłość jest więc całkiem obiecująca, choć do rzeczywistych zmian jeszcze długa droga.

Źródło: ETHZ