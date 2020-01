PlayStation 5 i Xbox Series X mogą być mocniejsze od RTX-a 2080

Premiery konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X to zdecydowanie jedne z najważniejszych tegorocznych wydarzeń w świecie nowych technologii. Oczekiwania wobec nich są bardzo duże, ponieważ w przeciwieństwie do konsol aktualnej generacji, nowe maszynki do gier mają być bardzo wydajne już w dniu debiutu. Co prawda musimy liczyć się z tym, że z pewnością nie będzie to bardzo tani sprzęt, ale chyba lepiej nieco dołożyć i cieszyć się potężnym i uniwersalnym PlayStation czy Xboksem, niż potem narzekać na klatkowanie gier, prawda? W kwestii wydajności jesteśmy optymistyczni, bowiem mniej więcej wiemy już jakie komponenty znajdą się w środku, ale kto by przypuszczał, że moc obliczeniowa nowych konsol może być większa niż jednej z najmocniejszych kart graficznych na rynku?

Choć samo porównanie sprzętu złożonego z wielu komponentów do samej karty graficznej wydaje się być nieco dziwne, to jednak pamiętajmy, że moc RTX-a 2080 to ok. 10 TFLOPS, podczas gdy nowy Xbox ma dysponować mocą ok. 12 TFLOPS, a PS5 - ok. 9,2 TFLOPS.

Bardzo pozytywne wiadomości w kwestii wydajności PlayStation 5 przekazał właśnie w swoim autorskim podcaście Jason Schreier, redaktor serwisu Kotaku. Według informacji od samych deweloperów pracujących przy najnowszych konsolach, nadchodzący sprzęt Sony ma cechować się wydajnością nawet wyższą od GeForce'a RTX 2080 od NVIDII. Jak wiemy, tegoroczny Xbox ma być nawet jeszcze wydajniejszy, dlatego możemy mówić razem o obu konsolach. Choć samo porównanie sprzętu złożonego z wielu komponentów do samej karty graficznej wydaje się być nieco dziwne, to jednak pamiętajmy, że moc RTX-a 2080 to ok. 10 TFLOPS, podczas gdy nowy Xbox ma dysponować mocą ok. 12 TFLOPS, a PS5 - ok. 9,2 TFLOPS. Wszystko wskazuje więc na to, że rzeczywiście otrzymamy mocarne konsole, ale i tak warto potraktować więc te doniesienia z przymrużeniem oka i poczekać na oficjalną zapowiedź sprzętu.

Jason Schreier odniósł się również do kwestii ekskluzywnych gier na obie nadchodzące konsole. Podczas gdy wiemy już, że pierwsze tytuły na wyłączność Xboksa Series X pojawią raczej nieprędko, tak podobno Sony ma pozostać przy swoim modelu wydawania takich gier - to oznacza, że studia należące do Japończyków będą projektowały gry przeznaczone tylko na PlayStation 5. Taki mechanizm jest już sprawdzony i dobrze napędza sprzedaż konsoli, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnich latach na przykładach PS4 czy PS3. Fani Sony mogą więc zacierać ręce.

Źródło: WinFuture