Motorola Edge bez Plusa, czyli zakrzywiony ekran i Snapdragon 765

Powoli, naprawdę powoli przygotowujemy się na premierę Motoroli Edge+. Flagowiec, bo nim ma być nadchodzący smartfon producenta, w założeniach ma wypełnić lukę w portfolio odnoszącą się do wyższego segmentu. W ofercie Motoroli brakuje bowiem sztandarowca z prawdziwego zdarzenia, którego brak jest odczuwalny zarówno przez firmę, jak i przez klientów, którzy chętnie sięgnęliby do kieszeni w celu zakupu mocarnej Motki. Taka możliwość pojawi się już wkrótce, ale wygląda na to, że producent szykuje dla nas coś jeszcze. Chodzi o tańszą wersję smartfona Motorola Edge, czyli opcję bez Plusa w nazwie. Redaktorzy XDA-Developers dotarli do zdjęć oraz informacji o specyfikacji technicznej sprzętu.

Motorola Edge, czyli tańszy wariant nadchodzącej Motoroli Edge+ pozuje do zdjęć. Znamy też większość specyfikacji technicznej smartfona.



Motorola Edge+

Motorola Edge+ zapowiada się na potężny smartfon o nietypowym dla urządzeń producenta wyglądzie. Konfiguracja techniczna, przynajmniej w przeciekach, zapowiada się obiecująco i daje nam prawo do nazywania Edge+ flagowcem. Redaktorzy serwisu XDA-Developers dotarli jednak do informacji o lżejszej wersji smartfona. Motorola Edge została ujawniona redaktorom przez anonimowego informatora, jednak możemy traktować doniesienie niemal jako pewniak. Wygląd zewnętrzny to mieszkanka stylistyki wykorzystywanej w nowych smartfonach Motoroli oraz wyświetlacza, który mocno nawiązuje do Samsungów. Motorola Edge ma szansę zainteresować konsumentów nie tylko poprzez atrakcyjną formę. Równie zachęcająco prezentują się technikalia.



fot. XDA-Developers



fot. XDA-Developers

Motorola Edge podobnie, jak wersją z Plusem otrzyma mocno zakrzywiony ekran, który może się podobać lub nie, jednak z powodzeniem można nazwać go atrakcyjnym. 6,7-calowy panel cechuje rozdzielczość 2340 x 1080 pikseli, proporcje 19,5:9 oraz odświeżanie obrazu częstotliwością 90 Hz. Kamerka do selfie o rozdzielczości 25 Mpix została umieszczona we wcięciu ekranowym w kształcie kropki. Tylny moduł fotograficzny składa się z 64 Mpix aparatu głównego, 16 Mpix szerokiego kąta oraz 8 Mpix teleobiektywu. O odpowiednią wydajność smartfona Motorola Edge znanego również jako XT2063-3 zadbają układ Snapdragon 765, 6 GB RAM oraz 128 GB przestrzeni na dane. Znajdziemy tutaj również złącze microSD, USB-C, audio Jack 3,5 mm oraz głośniki stereo. Niestety, akumulatora o pojemności 4500 mAh nie naładujemy bezprzewodowo, gdyż producent nie zdecydował się na takowe rozwiązanie.



fot. XDA-Developers

Źródło: XDA Developers