Układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop i RTX 3060 Laptop są ciągle sprzedawane w Chinach w wersjach desktopowych

Wiele tygodni temu na naszych łamach opisywaliśmy nietypowe desktopowe układy GeForce RTX 3060, który bazowały na mobilnej wersji RTX 3060 Laptop. Cieszyły się one wysoką popularnością wśród chińskich górników kryptowalutowych i to pomimo faktu, że z miesiąca na miesiąc wydobywanie Ethereum stawało się coraz mniej opłacalne. O ile jednak wtedy mówiliśmy o tych kartach jak o chwilowej modzie, to jednak wygląda na to, że skala tego problemu znacząco przerosła oczekiwania. W Chińskich serwisach aukcyjnych nadal nietrudno znaleźć różne przerobione karty graficzne NVIDII. Zadziwia fakt, że producent do tej pory nie zdecydował się na żadną reakcję, która mogłaby zakończyć ten niebezpieczny proceder.

O ile przed kilkoma tygodniami pisaliśmy wyłącznie o desktopowych jednostkach GeForce RTX 3060 Laptop, to jednak oferta niektórych sprzedawców zdążyła już poszerzyć się o GeForce'a RTX 3070 Laptop. Cóż, w czasach ograniczonego dostępu do GPU nie powinny nas dziwić takie wynalazki, zwłaszcza, że mobilne wersje tych układów są pozbawione zabezpieczenia LHR ograniczającego wydobywanie. Warto zauważyć, że są one bezpośrednio reklamowane jako układy do miningu, co widać chociażby po prezentowanych danych dotyczących wydajności w kopaniu. Co jednak ciekawe, od niedawna wspomniany limiter nie powinien stanowić już problemu - można go zdjąć w zwykłych desktopowych wersjach kart Ampere.

Ostatecznie stratni są tutaj zwykli gracze, ponieważ układy przeznaczone do pracy w gamingowych laptopach koniec końców są wykorzystywane do czegoś innego. Nic dziwnego więc, że komputery z GeForce'ami RTX 3070 Laptop i RTX 3060 Laptop osiągają bardzo wysokie ceny, a część zysków poniekąd trafia do podejrzanych producentów sprzedających takie jednostki. Nic nie może jednak trwać w nieskończoność. Z biegiem czasu takich sytuacji powinno być coraz mniej. Wyczekiwane przejście Ethereum na model proof-of-stake sprawi, że moc obliczeniowa kart graficznych nie będzie już potrzebna do wydobywania tej cennej kryptowaluty.

Źródło: VideoCardz, @I_Leak_VN