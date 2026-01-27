Kolejna fala redukcji w Ubisofcie. 200 stanowisk do likwidacji w ramach programu dobrowolnych odejść

Ubisoft nie daje swoim pracownikom odetchnąć. Zaledwie tydzień po ogłoszeniu "major reset", który przyniósł anulowanie sześciu produkcji i zamknięcie studiów, francuski gigant wprowadza kolejny program cięć. Na celowniku znalazła się paryska centrala Ubisoft International. Do odejścia ma być zachęconych nawet 200 osób. Jest to "dobrowolny" program, ale historia podobnych działań w Ubisofcie sugeruje, że może skończyć się to brutalnie dla tych, którzy sami nie zdecydują się odejść.

Ubisoft uruchamia program dobrowolnych odejść dla 200 pracowników centrali w Paryżu, tuż po ogłoszeniu restrukturyzacji i miliardowych strat.

Ubisoft International, czyli główna centrala francuskiego wydawcy, rozpoczęła proces wdrażania mechanizmu określanego jako Rupture Conventionnelle Collective. Ten specyficzny francuski instrument prawny pozwala firmom na przeprowadzenie redukcji zatrudnienia bez oficjalnego uciekania się do zwolnień ekonomicznych, pod warunkiem, że pracownicy zgodzą się odejść dobrowolnie. Program ten dotyczy wyłącznie zatrudnionych we Francji pod kontraktami francuskimi i obejmuje maksymalnie 200 stanowisk, co stanowi około 18 proc. załogi paryskiego oddziału, liczącej aktualnie nieco ponad 1100 osób. Całość musi zostać uzgodniona ze związkami zawodowymi oraz zatwierdzona przez francuskie władze, więc na razie to jedynie propozycja, ale propozycja spójna z ogłoszonym tydzień wcześniej planem oszczędnościowym wart 200 milionów euro.

Problem w tym, że "dobrowolność" ma swoje granice. Doświadczenia z ubiegłorocznego programu w szwedzkim studiu Ubisoft Massive pokazują, co dzieje się, gdy chętnych brakuje. Po zakończeniu tamtego procesu firma zdecydowała się na tradycyjne zwolnienia, eliminując około 55 stanowisk w Massive i zamykając całkowicie Ubisoft Stockholm. To jasny sygnał, że jeśli w Paryżu nie znajdzie się wystarczająco dużo osób gotowych do opuszczenia firmy na ustalonych warunkach, kierownictwo sięgnie po twardsze metody. A to wszystko dzieje się w kontekście jeszcze większego chaosu. Solidaires Informatique, jeden z francuskich związków zawodowych reprezentujących pracowników Ubisoftu, otwarcie nazwał decyzje zarządu "absurdalnymi" i wskazał, że w firmie panuje "gniew i desperacja". W zeszły czwartek przed paryską centralą odbył się nawet protest przeciwko zwolnieniom i wprowadzonemu przymusowi powrotu do biur.

W szerszym ujęciu to wszystko wpisuje się w katastrofalną sytuację Ubisoftu. Pod wodzą współzałożyciela i CEO Yvesa Guillemota firma straciła w ciągu ostatnich ośmiu lat 95 proc. swojej wartości. Z wyceny 10 mld dolarów w 2018 roku spadła do zaledwie około 500 mln. Ogłoszona restrukturyzacja przewiduje miliard euro straty operacyjnej w roku fiskalnym 2025-2026, anulowanie sześciu projektów (w tym Prince of Persia: Sands of Time Remake), opóźnienia siedmiu innych oraz zamknięcie kolejnych studiów. To wszystko w branży, która, choć powoli wraca do wzrostu po kryzysie lat 2022-2025, wciąż pozostaje niezwykle niestabilna. Według prognoz specjalistów w samym 2026 roku branża gier może doświadczyć kolejnych 7500 zwolnień, a konkurencja jak Electronic Arts czy Microsoft również przeprowadzają własne cięcia, chociaż na mniejszą skalę niż Ubisoft. Dla pracowników paryskiej centrali najbliższe tygodnie będą decydujące, zarówno pod względem negocjacji ze związkami, jak i osobistych decyzji o przyszłości w firmie toczonej wewnętrznymi problemami.

Źródło: CNBC, GamesIndustry.biz, Wccftech