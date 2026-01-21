Prince of Persia: Sands of Time Remake anulowany wraz z 5 innymi grami. 7 pozycji przesuniętych, 2 studia zamknięte przez Ubisoft

Z Ubisoftem nigdy nie może być do końca spokojnie. Już kawałek czasu temu zapowiedziano na przykład Prince of Persia: Sands of Time Remake, czyli nowe ujęcie jednej z najważniejszych gier akcji XXI wieku. Ale czas mijał i albo materiały promujące projekt nie zapowiadały rewelacji, albo dowiadywaliśmy się o kolejnych przesunięciach. Ostatecznie chwiejący się ostatnio francuski gigant branżowy ogłosił wielką rewolucję w swych szeregach, a wśród jej ofiar znajduje się właśnie rzeczona pozycja. Ale na tym nie koniec.

Prince of Persia: Sands of Time Remake należy do 6 gier, które zostały anulowane przez Ubisoft. Ma to być częścią wielkiej reorganizacji w strukturach firmy. 7 tytułów opóźniono, a dochodzą jeszcze zwolnienia.

Jeżeli ktoś liczył na to, że dojdzie w tej kwestii do pozytywnego zwrotu akcji, Ubisoft właśnie rozwiał wszelkie wątpliwości. Okazuje się, że firma szykuje wielkie zmiany, jeżeli chodzi o politykę tworzenia gier. Ale takie przemeblowania wiążą się, a jakże, z konkretnymi ofiarami. Najgłośniejszą, acz niejedyną, jest Prince of Persia: Sands of Time Remake. Deweloperzy zamieścili oświadczenie, w którym oznajmili, iż uznali za stosowne wycofać się z prac nad grą, by nie kalać oryginału. Zaznaczyli jednak przy tym, że to wcale nie znaczy, że uniwersum zostanie porzucone. Poza tym wypaść z gry miały trzy nowe IP, jedna gra mobilna i jeden tytuł, którego tożsamości nie znamy. A te żniwa to zaledwie wierzchołek góry lodowej.

Ponadto mówi się o opóźnieniach 7 kolejnych gier. Nie wiemy dokładnie o które chodzi, ale podejrzenia padają na remake Assassin's Creed Black Flag. Dwa wewnętrzne studia Ubisoftu miały zostać zamknięte - oddział Stockholm oraz Halifax, acz nie znamy jeszcze dokładnej liczby zwolnień. Pracownicy firmy, z CEO Ubisoftu Yves Guillemotem na czele, dużo mówią o potrzebie restrukturyzacji w obliczu wyzwań współczesnej branży, a projekty, które utrącono, nie dotrzymują kroku ustalonym standardom. Nowa strategia ma się kręcić wokół pięciu tzw. Creative Houses. CH1 (Vantage Studios) będzie kręcić się wokół największych IP, jak Assassin's Creed, Far Cry, czy Rainbow Six, CH2 obejmie shootery spod znaku The Division tudzież Splinter Cell, CH3 gry-usługi (The Crew, For Honor etc.), CH4 - otwarte światy takie jak Rayman, Anno, czy... Prince of Persia, no i wreszcie CH5, skupione wokół gier familijnych (Just Dance, Hasbro itd.). Czy to na pewno krok ku podwyższeniu jakości - można wątpić, ale czas pokaże.

Źródło: VGC, Ubisoft