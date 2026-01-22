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OnePlus między kryzysem a restrukturyzacją. Co pokazują dane rynkowe i co mówi sama firma

Maciej Lewczuk | 22-01-2026 08:00 |

OnePlus między kryzysem a restrukturyzacją. Co pokazują dane rynkowe i co mówi sama firmaOnePlus znalazł się w centrum dyskusji po opublikowaniu przez Android Headlines obszernego raportu sugerującego likwidację marki przez firmę macierzystą Oppo. Dziennikarskie śledztwo obejmujące trzy kontynenty przedstawia obraz firmy w głębokim kryzysie. Zamknięte siedziby, drastyczne cięcia zatrudnienia i dwudziestoprocentowy spadek wysyłek. Firma natychmiast odpowiedziała oficjalnym dementi, nazywając doniesienia "fałszywymi i nieweryfikowalnymi". Kto ma rację?

OnePlus stoi przed najtrudniejszym momentem w swojej historii. Dane rynkowe pokazują spadki sprzedaży o ponad 20 %, zamknięte biura i wycofanie z kilku rynków, a firma zaprzecza doniesieniom o likwidacji marki.

OnePlus między kryzysem a restrukturyzacją. Co pokazują dane rynkowe i co mówi sama firma [1]

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Raport Android Headlines, bazujący na rozmowach z byłymi i obecnymi pracownikami OnePlus z Chin, USA, Indii i Europy, a także na danych czterech niezależnych firm analitycznych, przedstawia niepokojący obraz. Według zebranych informacji globalne wysyłki OnePlus spadły z około 17 mln urządzeń w 2023 roku do 13-14 mln w 2024 roku, co oznacza spadek przekraczający 20 proc. Dla kontrastu, macierzysta grupa Oppo urosła w tym samym okresie o 2,8 proc. Szczególnie dramatyczna sytuacja miała miejsce w Indiach, czyli jednym z najważniejszych rynków marki, gdzie udział spadł z 6,1 proc. do 3,9 proc. według danych IDC, a w segmencie premium zanotowano wręcz katastrofalny spadek z 21 proc. do 6 proc. Raport wskazuje także na zamknięcie siedziby w Dallas w marcu 2024 roku bez oficjalnego komunikatu, jak również redukcję zespołu w Palo Alto do zaledwie piętnastu osób obsługujących całą Amerykę Północną. Materiał przywołuje również problemy z siecią sprzedaży. W maju 2024 roku około 4500 indyjskich sklepów detalicznych zaprzestało sprzedaży produktów OnePlus, wskazując na opóźnienia w realizacji gwarancji i marginalne zyski.

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OnePlus odpowiedział dwutorowo, publikując odmienne komunikaty dla rynku północnoamerykańskiego i indyjskiego. Oddział w Ameryce Północnej zapewnił, że "OnePlus Ameryka Północna kontynuuje działalność z pełną gwarancją wsparcia posprzedażowego, aktualizacji oprogramowania i zobowiązań wobec użytkowników". OnePlus India poszedł dalej, nazywając doniesienia "fałszywymi" i wzywając do weryfikacji informacji w oficjalnych źródłach. CEO Robin Liu osobiście zaangażował się w negowanie raportu, podkreślając, że operacje biznesowe w Indiach "przebiegają normalnie". Firma nie odniosła się jednak bezpośrednio do konkretnych zarzutów dotyczących liczb wysyłek, zamkniętych biur czy redukcji zespołów.

OnePlus między kryzysem a restrukturyzacją. Co pokazują dane rynkowe i co mówi sama firma [2]

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Weryfikowalne fakty rysują niejednoznaczny obraz. Zamknięcie siedziby w Dallas oraz drastyczna redukcja obecności w Ameryce Północnej znajdują potwierdzenie w wielu niezależnych źródłach. Problemy z indyjską siecią sprzedaży były relacjonowane już w kwietniu 2024 roku przez krajowe media, włączając konkretne skargi Online Retailers Association na opóźnienia w obsłudze gwarancyjnej. Dane rynkowe od firm takich jak IDC, Omdia czy Counterpoint rzeczywiście pokazują spadki udziałów OnePlus w najważniejszych regionach. Z drugiej strony, firma faktycznie wprowadza nowe produkty, a tym OnePlus 15. Trudno mówić o "demontażu" marki, która aktywnie wypuszcza flagowe smartfony. Kontekst dodaje również niedawna restrukturyzacja Realme, drugiej submarki grupy BBK, która w styczniu 2026 roku oficjalnie stała się częścią Oppo, co potwierdza strategię konsolidacji. OnePlus może podążać podobną ścieżką, ale "absorpcja" nie oznacza automatycznie "likwidacji". Nokia funkcjonuje pod skrzydłami HMD Global, a Motorola pod Lenovo, choć obydwie przeszły głębokie transformacje.

OnePlus między kryzysem a restrukturyzacją. Co pokazują dane rynkowe i co mówi sama firma [3]

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Sytuacja OnePlus przypomina klasyczny scenariusz, który branża mobilna widziała wielokrotnie: HTC, LG, czy nawet BlackBerry przez lata zaprzeczały problemom, publikując optymistyczne komunikaty nawet wtedy, gdy dane rynkowe mówiły co innego. Różnica polega na tym, że OnePlus, w przeciwieństwie do wspomnianych marek, ma silnego właściciela z głębokimi kieszeniami. Oppo inwestowało w OnePlus 14 mld dolarów w 2022 roku, otwierając dostęp do swoich centrów serwisowych i sieci sprzedaży. To sygnał, że grupa nie zamierza po prostu zamknąć marki. Pytanie brzmi raczej, jaką rolę OnePlus będzie pełnił w przyszłości? Czy stanie się globalną submarką premium, czy raczej lokalnym graczem w wybranych regionach? Odpowiedź na to pytanie poznamy prawdopodobnie w ciągu najbliższych kwartałów, obserwując strategię produktową i komunikację marketingową. Na razie mamy do czynienia z klasycznym konfliktem narracji. Alarmujący raport dziennikarzy śledczych kontra oficjalne dementi korporacji, a prawda, jak zwykle w takich przypadkach, leży gdzieś pomiędzy.

Źródło: Android Headlines, Economic Times, Business Standard, India Today
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