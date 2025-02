TSMC znacząco opóźnia rozpoczęcie produkcji w amerykańskiej fabryce. Prezes firmy bezpośrednio mówi o przyczynach

TSMC jest ciągle na etapie budowy swoich fabryk w Stanach Zjednoczonych. Zakład produkcyjny tajwańskiej firmy ma powstać także w Niemczech. Niestety okazuje się, że cały proces napotkał więcej trudności niż to początkowo przewidywano. Start produkcji w jednej z fabryk w Arizonie (Fab 21) został właśnie znacząco opóźniony. O przyczynach tego stanu rzeczy bezpośrednio wypowiedział się prezes przedsiębiorstwa – Mark Liu.

Start produkcji w zakładzie TSMC Fab 21 w Arizonie został przesunięty z początku 2024 roku na bliżej nieokreślony termin w 2025 roku. Główną przyczyną jest brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Fab 21 to masywny zakład produkcyjny, który ma być odpowiedzią na wzrastający popyt na półprzewodniki i zawirowania geopolityczne w regionie Dalekiego Wschodu. Choć sam budynek jest już gotowy, to pozostał najważniejszy etap, czyli instalacja sprzętu i narzędzi niezbędnych do produkcji. TSMC ogłosiło, że przesuwa termin startu fabryki z początku 2024 roku na bliżej nieokreślony termin w 2025 roku. Jest to znaczące opóźnienie, które może wpłynąć na zamówienia od amerykańskich klientów. Co prawda, TSMC ma aktualnie możliwości, żeby przekierować część planowanej produkcji na Tajwan, ale spodziewane jest, że w 2024 roku zakłady te będą funkcjonowały na granicy swojego potencjału.

W sprawie przyczyn tego opóźnienia głos zabrał prezes TSMC – Mark Liu. Okazuje się, że problem nie leży w dostępności czy logistyce sprzętu niezbędnego do produkcji. Start fabryki opóźniono z powodu braku odpowiednio wykształconego personelu. Teoretycznie wydaje się, że Stany Zjednoczone powinny dysponować w tym zakresie dużym potencjałem. Do instalacji tak zaawansowanych urządzeń potrzeba jednak wiedzy eksperckiej, która nie była do tej pory powszechnie wykorzystywana w Arizonie. W celu zaradzenia tej sytuacji TSMC postanowiło przerzucić do USA 500 wysoce wykwalifikowanych techników, którzy będą szkolili lokalnych pracowników i zapewne bezpośrednio pomogą przy instalacji urządzeń. Pozostaje mieć nadzieję, że uda się uniknąć kolejnych opóźnień.

Źródło: Tom's Hardware