CEO AMD, Lisa Su otrzyma tytuł honorowy od Narodowego Uniwersytetu na Tajwanie. W tle rozmowy z TSMC o procesie 3 nm

Dr Lisa Su to nie tylko prezes i dyrektor generalny AMD, ale również szanowana doktor inżynierii z wieloma tytułami. Za niedługo do ich grona dołączy następny nadany od Narodowego Uniwersytetu na Tajwanie. Choć oficjalnie wizyta zarządu AMD i CEO jest podyktowana uroczystością nadania tytułu, to lokalne media donoszą, że za kulisami ma odbyć się coś jeszcze. Mowa tutaj o cichym spotkaniu z prezesami TSMC oraz Pegatronu w sprawie procesów litograficznych 3 nm.

Dyrektor generalna AMD, Lisa Su otrzyma tytuł honorowego doktora Narodowego Uniwersytetu Yang Ming Chiao Tung na Tajwanie. Równolegle mają się odbywać rozmowy z TSMC w sprawie procesów 3 nm.

Dyrektor generalna AMD (Advanced Micro Devices), dr Lisa Su otrzyma na ceremonii w czwartek 20.07.2023 tytuł honorowy doktora Narodowego Uniwersytetu Yang Ming Chiao Tung na Tajwanie (Honorary Doctorate From Taiwan's National Yang Ming Chiao Tung University). Jak można zauważyć po tytule przy nazwisku CEO giganta, Lisa Su nosi już tytuł doktora nauk ścisłych, który uzyskała na amerykańskiej uczelni MIT (Massachusetts Institute of Technology). Nie wszyscy jednak wiedzą, że dr Lisa Su, posiada właśnie doktorat z inżynierii elektrycznej, czyli między innymi z wytwarzania, projektowania i badania układów krzemowych.

Jak donoszą lokalne media, podczas całego wyjazdu ma dojść jeszcze do dwóch ważnych spotkań. Mowa tutaj o rozmowach z prezesem TSMC i firmy Pegatron. Drugie z wymienionych przedsiębiorstw zajmuje się montażem na dużą skalę: płyt głównych, laptopów, smartfonów i innego sprzętu elektronicznego. Zatem możemy się spodziewać, że rozmowy mogą dotyczyć mocy przerobowych na montaż potencjalnych kart referencyjnych, płyt głównych specjalnego przeznaczenia lub innych podzespołów. Według nieoficjalnych informacji wizyta zarządu AMD i dr Lisy Su u dr C. C. Wei (CEO TSMC) ma opierać się na rezerwacjach i negacjach na zamówienia w procesach litograficznych 3 nm, nie wiemy jednak, czy chodzi o proces N3, czy o proces N3E.

Źródło: WCCFTech