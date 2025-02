TSMC w przeciągu kilku tygodni rozpocznie budowę swojej pierwszej fabryki półprzewodników w Europie

TSMC buduje lub wkrótce rozpocznie budowę kilku ośrodków produkcyjnych poza Tajwanem. Nowe fabryki powstaną w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Na liście znajduje się także placówka w Europie. Niemiecki ośrodek będzie pierwszym tego typu przedsięwzięciem TSMC na Starym Kontynencie. Główna faza projektowania dobiegła już końca, a rozpoczęcia budowy należy spodziewać się w przeciągu kilku najbliższych tygodni.

TSMC jeszcze w sierpniu ma rozpocząć budowę swojego ośrodka produkcyjnego w pobliżu Drezna. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze strony niemieckiego rządu kwotą 3,5 mld euro.

Firma TSMC od pewnego czasu stawia na dywersyfikację miejsc produkcji. Choć najbardziej zaawansowane chipy to wciąż domena Tajwanu, to prognozy mówią, że wraz z upływem czasu na znaczeniu będą zyskiwały inne lokalizacje. Swój wkład do tego procesu będzie miała też niemiecka fabryka TSMC, która powstanie w pobliżu Drezna. Jak donosi portal Nikkei Asia, budowa placówki ruszy jeszcze sierpniu, jest to zatem kwestia maksymalnie kilku tygodni. Ośrodek będzie początkowo produkował półprzewodniki w oparciu o technologię planar CMOS 28/22 nm oraz FinFET 16/12 nm, czyli nie będą to najbardziej wyrafinowane technologicznie rozwiązania. Możliwe jednak będzie rozbudowanie i przystosowanie ośrodka do bardziej zaawansowanych zadań.

Oczywiście fabryka w Niemczech nie będzie wybudowana wyłącznie ze środków TSMC. Niemiecki rząd dofinansował ją kwotą 3,5 mld euro, co stanowi około 33% łącznego kosztu przedsięwzięcia. Na tym jednak nie koniec, ponieważ na powstaniu ośrodka skorzystają także inne przedsiębiorstwa. W sposób szczególny dotyczy to dużych firm niemieckich, czyli Bosch oraz Infineon, ale także holenderskiego NXP Semiconductors. Spółki te będą bezpośrednimi partnerami TSMC i mają otrzymać po 10% udziałów w powstającej fabryce. 70% pozostanie w rękach przedsiębiorstwa z Tajwanu. Start produkcji planowany jest na końcówkę 2027 roku. W placówce znajdzie zatrudnienie około 2 tys. wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Źródło: WCCFTech, Nikkei Asia