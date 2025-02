Intel chce skusić pracowników TSMC do zmiany miejsca zatrudnienia. Celem jest wzmocnienie Intel Foundry Services

Produkcja najbardziej zaawansowanych chipów to domena przede wszystkim tajwańskiej firmy TSMC. Przedsiębiorstwo podejmuje też starania, by dokonać dywersyfikacji w zakresie miejsc produkcji. W rezultacie fabryki TSMC powstają na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tamtejszy rynek pracowniczy nie jest jednak jednak łatwy. Wszystko wskazuje na to, że tajwański podmiot będzie musiał mierzyć się z poważną konkurencją ze strony Intela.

Intel planuje wdrożyć szeroko zakrojony program pozyskiwania talentów z branży przewodników. Ma to zwiększyć konkurencyjność firmy względem TSMC w zakresie produkcji zaawansowanych chipów.

TSMC napotyka rozmaite problemy podczas budowy i uruchamiania swoich fabryk w Stanach Zjednoczonych. Jakiś czas temu głośno było o trudnościach, które stwarzają tamtejsze związki zawodowe. Większość przeszkód jest na bieżąco rozwiązywana, ale firma stanie prawdopodobnie wkrótce przed kolejnymi. Jak donoszą tajwańskie źródła, Intel uruchomił szeroko zakrojony program, polegający na wyłapywaniu talentów z branży półprzewodników. Pozyskani w ten sposób pracownicy mają zasilić Intel Foundry Services, które zajmuje się bezpośrednio produkcją chipów. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są ponoć osoby zatrudnione w TSMC, a konkretnie inżynierowie w stopniu seniorskim. Amerykańskie przedsiębiorstwo planuje zwabić ich korzystnymi ofertami zatrudnienia.

Działania Intela są obliczone na bardziej długoterminowe efekty. Nowo pozyskani pracownicy mają docelowo zwiększyć efektywność i jakość procesów technologicznych spółki, co miałoby w przyszłości znacząco polepszyć konkurencyjność przedsiębiorstwa względem TSMC. Należy zauważyć, że Intel Foundry Services w ostatnich latach nie zachwycało kondycją. Przyczyną tego stanu rzeczy była między innymi niewielka liczba zamówień ze strony podmiotów trzecich. To ma się jednak stopniowo zmieniać w miarę napływu doświadczonych inżynierów, którzy pozwolą skrócić dystans dzielący amerykańską firmę od TSMC.

