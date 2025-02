Intel Core Ultra 9 288V - flagowy procesor Lunar Lake został przetestowany w programie GeekBench 6

Jesteśmy już po premierze procesorów AMD Ryzen AI 300 z generacji APU Strix, a już za nieco ponad miesiąc odbędzie się kolejny debiut, tym razem układów Intel Core Ultra 200V z serii Lunar Lake. Jednostki Intela nastawione będą tym razem na bardzo wysoką efektywność energetyczną oraz ogólną energooszczędność. Zasługa w tym zarówno nowej mikroarchitektury dla rdzeni Performance (Lion Cove) jak i Efficient (Skymont), a także skorzystania z procesu technologicznego TSMC N3B dla Compute Tile. Jako że zbliżamy się do premiery tychże układów, do sieci przedostaje się coraz więcej testów. Tym razem dotyczą one topowego procesora Intel Core Ultra 9 288V.

W bazie programu GeekBench 6 pojawił procesor Intel Core Ultra 9 288V z generacji Lunar Lake. Dobrze wypada zwłaszcza wydajność jednowątkowa.

W bazie programu GeekBench 6 pojawiły się trzy nowe wpisy dotyczące procesora Intel Core Ultra 9 288V z rodziny Lunar Lake. Układ został przetestowany w ultrabooku MSI Prestige 13 AI Evo. Jest to znana już konstrukcja, która zadebiutowała wraz z poprzednią generacją Meteor Lake. Układ ten charakteryzuje się TDP na poziomie 30 W (zarówno PL1 jak i PL2) oraz maksymalnymi zegarami wynoszącymi odpowiednio 3,7 GHz dla rdzeni Skymont oraz 5,1 GHz dla Lion Cove. Procesor posiada także zintegrowany układ graficzny Intel ARC 140V z 8 blokami Xe-Core, opartymi na architekturze Xe2. Na pokładzie nie brakuje 32 GB pamięci RAM LPDDR5X-8533, które są jednocześnie częścią procesora.

GeekBench 6 Benchmark Wynik Single Thread Wynik Multi Thread Intel Core Ultra 9 288V #1 2901 pkt 9596 pkt (8 wątków) Intel Core Ultra 9 288V #2 2889 pkt 9579 pkt (8 wątków) Intel Core Ultra 9 288V #3 2790 pkt 11048 pkt (8 wątków) Intel Core Ultra 7 268V ~2713 - 2739 pkt ~9907 - 10036 pkt (8 wątków) Intel Core Ultra 7 155H ~2200 - 2300 pkt ~12000 - 13000 pkt (22 wątki) Intel Core Ultra 9 185H ~2300 - 2400 pkt ~13000 - 14000 pkt (22 wątki) AMD Ryzen 7 8840HS ~2400 - 2500 pkt ~11000 - 13000 pkt (16 wątków) AMD Ryzen 7 8840U ~2200 - 2400 pkt ~10000 - 11000 pkt (16 wątków) AMD Ryzen AI 9 HX 370 ~2800 - 2900 pkt ~14000 - 15500 pkt (24 wątki) AMD Ryzen AI 9 365 ~2700 - 2800 pkt ~12000 - 13000 pkt (20 wątków) Qualcomm Snapdragon X Elite ~2300 - 2400 pkt ~13000 - 14500 pkt (12 wątków) Intel Core i9-14900HX ~2800 - 3000 pkt ~16000 - 18000 pkt (32 wątki)

W teście jednowątkowym, Intel Core Ultra 9 288V uzyskał od 2790 do 2901 punktów, co plasuje go znacznie wyższej od układów Intel Core Ultra 7 155H oraz Core Ultra 9 185H. Jest to również porównywalny z tym osiąganym przez AMD Ryzen AI 9 HX 370 z podobnym limitem mocy. Dwa z trzech wyników Single Thread są również w pełni konkurencyjne z dotychczasowymi wynikami topowego układu Raptor Lake-HX Refresh w laptopach, czyli Core i9-14900HX. W teście wielowątkowym, Intel Core Ultra 9 288V uzyskał z kolei następujące wyniki: 9596 punktów, 9579 punktów oraz 11048 punktów. Ten ostatni prezentuje się zdecydowanie najlepiej, ponieważ jest to już poziom AMD Ryzen 7 8840U z 16 wątkami (Lunar Lake posiada z kolei tylko 8 wątków), choć układ AMD jednocześnie operuje na niższym limicie mocy (domyślnie od 15 do 28 W).

Źródło: GeekBench, VideoCardz