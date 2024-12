TSMC osiągnęło porozumienie z amerykańskimi związkami zawodowymi. Start fabryki w Arizonie nie jest zagrożony

Proces budowy fabryki TSMC w Arizonie nie należy do najłatwiejszych. Tajwański lider w zakresie produkcji chipów musi borykać się z rozmaitymi trudnościami, wśród których można wymienić trudne relacje z amerykańskimi związkami zawodowymi, czy duże różnice w kulturze pracy. Całość zmierza jednak do szczęśliwego końca, choć TSMC musiało pójść na pewne kompromisy. Start Fab 21 przewidziany jest na 2025 rok i nic już temu terminowi raczej nie zagrozi.

W wyniku porozumienia z amerykańskimi związkami zawodowymi, TSMC zgodziło się, że nie będzie ściągać zagranicznych pracowników do fabryki w Arizonie, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.

Problemy w budowie fabryki ciągną się już od wielu miesięcy. Do trudności z obsadą załogi ośrodka i różnic kulturowych, doszedł sprzeciw związków zawodowych, które były bardzo niechętne sprowadzaniu pracowników z Tajwanu. Doprowadziło to do przesunięcia startu produkcji z początku 2024 na 2025 rok. TSMC musiało też mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami ze strony amerykańskich mediów, do czego tajwańska firma nie jest przyzwyczajona. Wygląda na to, że wszystkie istotne trudności zostały jednak przezwyciężone.

Kompromis, na który poszło TSMC z amerykańskimi związkami zawodowymi zakłada, że spółka nie będzie ściągała zagranicznych pracowników, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Taki krok będzie dopuszczalny jedynie w sytuacji rzeczywistego braku wykwalifikowanego personelu na rynku amerykańskim. To oznacza prawdopodobnie, że 500 tajwańskich specjalistów będzie jedynymi ściągniętymi do Fab 21. Można spekulować, że część z nich pojawi się w Arizonie tylko po to, żeby dokończyć przygotowanie sprzętu. Po uruchomieniu produkcji wrócą zaś na Tajwan. TSMC nie może bowiem pozwolić sobie na ponowne zaognienie sytuacji, które mogłoby doprowadzić do kolejnego przesunięcia terminu startu fabryki.

Porozumienie osiągnięte ze związkami zawodowymi zakłada także przygotowanie odpowiednich programów szkoleniowych i zapewnienie większej transparentności w kwestii bezpieczeństwa miejsc pracy. Powołany zostanie specjalny komitet, który zajmie się tymi sprawami i określi jednocześnie, ilu pracowników jest niezbędnych do ukończenia Fab 21. Kończy to półroczny spór TSMC z amerykańskimi związkami zawodowymi i jednocześnie usuwa jedną z istotnych barier stojących na drodze do finalizacji budowy ośrodka.

Źródło: Tom's Hardware