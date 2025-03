TSMC świętuje otwarcie nowego centrum badawczo-rozwojowego na Tajwanie, które ma przynieść zanaczące postępy litograficzne

Przez ostatnie kilka miesięcy informowaliśmy na łamach PurePC o inwestycjach na świecie tajwańskiego przedsiębiorstwa. Wiodący producent półprzewodników prężnie się rozwija, co chwila, planując nowe obiekty i modernizując stare. Dziś (31.07.2023) TSMC otworzyło całkowicie nowe centrum badawczo-rozwojowe na Tajwanie, które ma nie tylko utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju, ale również przynieść nowoczesne procesy litograficzne.

TSMC otworzyło właśnie nowe centrum badawczo-rozwojowe na Tajwanie. Obiekt został zaprojektowany z myślą o naturze i ekologii oraz prężnym rozwoju nowoczesnych procesów litograficznych.

Nowe centrum badawczo-rozwojowe TSMC powstało w Hsinchu na Tajwanie. Obiekt ten ma łączną powierzchnię 300 tysięcy metrów kwadratowych, czyli około 42 standardowych boisk piłkarskich. Budynek został zaprojektowany z myślą o naturze i ekologii, a zatem w środku znajdziemy ściany porośnięte roślinnością, zintegrowane zbiorniki na wodę deszczową do podlewania i odzyskiwania wody oraz ogromną ilość paneli słonecznych, które są zdolne do produkcji nawet 287 kilowatów w sprzyjających warunkach pogodowych. Architekci zadbali również o to, aby zmaksymalizować wykorzystanie naturalnego światła słonecznego. Wszystko to można byłoby nazwać "zielonym PR", jednak nie należy zapominać, że Tajwan to miejsce, gdzie nie raz brakowało wody i występowały niedostatki energii elektrycznej.

Centrum jest przeznaczone dla 7 tysięcy pracowników, którzy już teraz powoli przenoszą się do nowego miejsca pracy. Eksodus ma potrwać aż do września bieżącego roku. Obiekt ma służyć do opracowywania procesów litograficznych poniżej 2 nm, wynajdywania nowych materiałów, projektowania i testowania nowych struktur tranzystorów. Na wielkim otwarciu pojawiły się takie osobistości jak: założyciel TSMC dr Morris Chang, prezes dr Mark Liu i dyrektor generalny dr CC Wei, premier Tajwanu Chen Chien-Jen, minister narodowej rady nauki i technologii Wu Tsung-Tsong oraz minister gospodarki Wang Mei-Hua. Warto też wspomnieć, że CEO TSMC otwarcie podziękował zespołowi badawczemu słowami: "Chciałbym również podziękować naszemu zespołowi badawczo-rozwojowemu, że to wszystko stało się możliwe. Wasza niestrudzona ciekawość i odwaga w podejmowaniu wyzwań pozwalają TSMC napędzać technologię i wprowadzać przełomowe innowacje w życie".

