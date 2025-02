TSMC oskarżone o dyskryminację na tle rasowym i narodowościowym. Firmę czeka proces w Stanach Zjednoczonych

Specyfika pracy w firmie TSMC różni się od powszechnie obowiązujących w zachodnich przedsiębiorstwach standardów. W rezultacie tajwański podmiot ma spore problemy, żeby przystosować się do nowych warunków. Powstająca w Stanach Zjednoczonych fabryka borykała się z licznymi trudnościami. Teraz na światło dzienne wychodzą nowe okoliczności, które nie stawiają TSMC w korzystnym świetle. Spółkę czeka proces sądowy w USA.

TSMC ma kolejne problemy w Stanach Zjednoczonych. Przeciwko firmie wytoczony został pozew sądowy za domniemaną dyskryminację na tle rasowym i narodowościowym. Faworyzowani mają być pracownicy z Azji.

O problemach w trakcie budowy fabryki TSMC w Arizonie informowaliśmy wielokrotnie. Teraz firma została oskarżona przez byłych i obecnych pracowników o stosowanie dyskryminacji. Przedsiębiorstwo ma faworyzować tajwańskich obywateli i nierówno traktować Amerykanów. W rezultacie tajwańskiej spółce wytoczono proces. Głównym powodem jest Deborah Howington, która pełni aktualnie w TSMC funkcję dyrektora działu odpowiedzialnego za pozyskiwanie talentów. Twierdzi ona, że była świadkiem sytuacji, gdy niewywodzący się z Azji pracownicy byli poddawani bardziej drobiazgowej kontroli niż pracujący na podobnych stanowiskach Azjaci, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Tajwanu.

Często zdarzają się też ponoć przypadki, gdy dział HR na Tajwanie przesyła swojemu amerykańskiemu odpowiednikowi zatwierdzone aplikacje kandydatów, wraz z sugestią, że mają oni zostać zatrudnieni w USA, nawet jeśli nie ma aktualnie naboru na dane stanowisko. Dodatkowo w ofertach pracy nierzadko pojawia się wymóg posiadania przez kandydatów znajomości języka mandaryńskiego, nawet jeśli nie jest on wymagany do pracy na danym stanowisku, co skutecznie obniża szanse kandydatów z USA. Do wytoczonego procesu przyłączyło się kilkunastu innych pracowników TSMC. Tajwańskie przedsiębiorstwo nie chciało komentować tych oskarżeń, ale zapewniło, że wierzy głęboko w ideę różnorodności siły roboczej i zatrudnia osoby różnej płci, wyznania, rasy, narodowości i poglądów politycznych. Firma argumentuje też, że istnieją wewnętrzne kanały, które pozwalają pracownikom zgłaszać wszelkie konstruktywne uwagi dotyczące swojego zatrudnienia.

Źródło: Tom's Hardware