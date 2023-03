TSMC notuje spadek wykorzystania linii produkcyjnych dla starszych litografii przy jednoczesnym wzroście produkcji układów 3 nm

Obecnie przechodzimy kryzys na rynku związanym z elektroniką: zwolnienia, zmniejszony popyt, spadające zamówienia i sprzedaż. TSMC również nie uchroniło się przed spadkami na swoich liniach produkcyjnych, mimo iż jeszcze niecały rok temu fabryki chodziły pełną parą. Biznes potrafi być przewrotny, zobaczmy zatem, jak bardzo przewrotna stała się sytuacja u jednego z największych producentów wafli krzemowych na rynku światowym.

TSMC raportuje, że linie produkcji w litografii 3 nm są zapełnione w prawie 50 procentach, a inne węzły technologiczne odnotowują dużo niższy popyt niż dotychczas. Spekuluje się jednak, że to tylko tymczasowy trend.

Tajwańska firma TSMC odnotowuje spadek wykorzystania mocy produkcyjnych w starszych litografiach, ciężko jest jednak mówić o konkretnych liczbach, gdyż każdy serwis podaje różne wartości. Mówimy tutaj głównie o litografiach 5 nm i 7 nm oraz 4 nm i 6 nm. Wykorzystanie linii produkcyjnych dla węzłów 7 nm oraz 6 nm spadło do poziomu od 70% do nawet 50% mocy przerobowych. Procesy technologiczne 5 nm i 4 nm, mają się zdecydowanie lepiej, gdyż poziom wykorzystania linii pozostaje w okolicach 80%. Warto wspomnieć również o tym, że TSMC raportuje 50% wykorzystanie linii produkcyjnych dla litografii 3 nm.

Główną przyczyną tego wzrostu są duże zamówienia do firmy Apple, która w tym procesie już produkuje najnowsze procesory A17 Bionic do nadchodzących iPhonów 15 Pro i iPhonów 15 Pro Max (Ultra). Według przewidywań TSMC taka sytuacja miałaby utrzymać się do końca pierwszej połowy tego roku, gdyż w drugiej oczekuje się powrotu do poziomu wykorzystania linii w okolicach 90% dla najnowocześniejszych litografii. Jednak wszystko tak naprawdę zależne jest od tego jak będzie wyglądał popyt na produkty głównych klientów TSMC. Niestety ten sukcesywnie spada przez ostatnie miesiące tworząc kryzys na rynku IT.

