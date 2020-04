Total War: Shogun 2 za darmo na Steam. Oferta ważna do 1 maja

Okres pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 trwa, a co za tym idzie – również producenci i wydawcy gier biorą udział w akcji „Zostań w domu”, zachęcając do tego udostępnianiem darmowych produkcji. Tym razem dołączyły do niej studio Creative Assembly oraz firma SEGA, dzięki którym będzie można przypisać do swoich kont w sklepie cyfrowej dystrybucji Steam cenioną przez miłośników gatunku strategię Total War: Shogun 2. Oferta będzie obowiązywać od dzisiaj od godziny 19:00 do 1 maja do godziny 19:00 czasu polskiego, więc macie ograniczony czas na dodanie gry na stałe do swoich bibliotek na platformie firmy Valve. Gracze mogą mieć powody do zadowolenia, bo w ostatnim czasie na brak „darmówek” nie mogą narzekać, i to porządnej jakości, do której można śmiało przypisać również Total War: Shogun 2.

Total War: Shogun 2 można przypisać za darmo do swoich kont Steam od 27 kwietnia od godz. 19:00 do 1 maja do godz. 19:00 czasu polskiego.

Total War: Shogun 2, które możecie dodać za darmo bezpośrednio w kliencie Steam lub przez kartę produktu, zebrało bardzo dobre opinie. Średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi 90% (według krytyków na podstawie 62 recenzji) oraz 84% (według graczy na podstawie ponad 1300 opinii). Również na platformie Steam oceny użytkowników są bardzo pozytywne (przynajmniej 90%). Akcja gry rozgrywa się w XVI-wiecznej feudalnej Japonii, a gracz jako jeden z wybranych przez siebie klanów będzie musiał walczyć o władzę, stając się tytułowym szogunem. Oprócz rozbudowanej kampanii, w którą można grać po sieci we dwójkę, produkcja oferuje również rozgrywkę sieciową z wielkimi bitwami (dla maksymalnie 8 graczy).

Total War: Shogun 2 jest siódmą pełnoprawną częścią cieszącego się niezwykle dużą popularnością cyklu strategicznego przygotowywanego regularnie przez brytyjskie studio Creative Assembly. Gra została wydana na PC 15 marca 2011 roku w polskiej kinowej wersji językowej (napisy) i doczekała się rok później rozbudowanego rozszerzenia, zatytułowanego Total War: Shogun 2 – Zmierzch samurajów, w którym skupiono się na przedstawieniu wojny boshin, oraz licznych pomniejszych DLC, w tym kampanii o narodzinach samurajów. W tym samym czasie wystartuje również promocja na wybrane tytuły z serii Total War, w tym dodatki do Total War: Shogun 2. Potrwa ona do 4 maja do godziny 19:00.

Źródło: Steam