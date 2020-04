Tor: Firma zwalnia jedną trzecią pracowników z powodu kryzysu

Tor to narzędzie, które umożliwia użytkownikom anonimowy dostęp do Internetu poprzez przekierowywanie danych przez sieć tysięcy serwerów przekazujących, udostępnianych przez wolontariuszy. Utrudnia to rządom, firmom lub innym osobom śledzenie poszczególnych użytkowników. Aplikacja może być wykorzystywana chociażby przez polityków, którzy chcą, aby ich komunikacja pozostała ukryta przed rządami innych państw. To też doskonałe miejsce dla przestępców wszelkiej maści, którzy pragną ukryć swoją nielegalną działalność. Ale Tor nie powinien kojarzyć się tylko z tym, co najgorsze. Używają go także zwolennicy ochrony prywatności, aby po prostu ograniczyć śledzenie. Mówiąc wprost: możliwości tej "cebulkowej" przeglądarki docenił już niejeden, dlatego też tak przygnębiające są najnowsze doniesienia o ekipie The Tor Project Inc.

Spółka The Tor Project Inc. zwolniła 13 spośród 35 pracowników, co daje liczbę około jednej trzeciej całej załogi. Wszystko z powodu koronawirusa.

Wydaje się, że Projekt Tor miał problemy natury finansowej już w 2018 roku, kiedy to uruchomił zbiórkę pieniędzy, zakończoną ostatecznie kwotą 460 tysięcy dolarów. Firma wspierana jest jednak dodatkowo przez różne organizacje rządowe. W 2017 roku Tor otrzymał bowiem od rządu USA aż 50% wsparcia finansowego, przy czym chociażby szwedzka agencja rządowa wspomogła projekt w tym samym roku o 600 tysięcy dolarów. To nie koniec darczyńców, bo do tych zaliczyć można jeszcze ogromne sumy ze strony Mozilli, a nawet DuckDuckGo, jednak w obliczu pandemii, wszystko to najwyraźniej na nic się zdało. Firma zwolniła bowiem własnie 13 spośród 35 pracowników, co daje liczbę około jednej trzeciej całej załogi.

Tor, jak większość świata, został uwikłany w kryzys COVID-19. Podobnie jak wiele innych organizacji non-profit i małych firm, kryzys mocno nas dotknął i musieliśmy podjąć trudne decyzje - napisano w oficjalnej informacji. Musieliśmy zwolnić 13 wspaniałych ludzi, którzy pomogli dostarczyć Tor milionom ludzi na całym świecie. W tej samej notce ekipa stojąca za Torem dodaje, że w najbliższych czasach kanały takie jak "cebulka" będą jeszcze bardziej przydatne, toteż decyzja o zwolnieniach była konieczną, aby w okrojonym zespole móc dalej dostarczać internautom niezbędnych do bezpiecznego surfowania narzędzi.

Źródło: Tor Project