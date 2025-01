Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - kultowa seria zawita niebawem na platformę Steam. Activision podał dokładną datę

Seria Tony Hawk Pro Skater została zapoczątkowana już w 1999 roku, kiedy to pierwsza odsłona ujrzała światło dzienne na konsoli Sony PlayStation 1. Zapewne wielu z nas kojarzy ją z ówczesnych lat i spędziło przy niej sporo godzin. Minęły jednak ponad dwie dekady, a sama oprawa graficzna zdążyła się już bardzo zestarzeć. W 2020 roku postanowiono więc odświeżyć dwie początkowe edycje, a efekty były naprawdę dobre. Wersja ta niebawem trafi na platformę Steam.

Odświeżone wersje dwóch pierwszych edycji gry Tony Hawk's Pro Skater już za moment trafią na platformę Steam. Cyfrowa kompilacja była dostępna do tej pory jedynie w Epic Games Store.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 to jak wspomniano zremasterowane wersje dwóch odsłon, które ukazały się analogicznie w latach 1999 oraz 2000. Za odświeżenie serii odpowiada studio Vicarious Visions, które miało już odpowiednie doświadczenie w tej dziedzinie (Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - remake trzech pierwszych odsłon). Co jednak ciekawe, gra została stworzona całkowicie od zera na nowym silniku, dlatego też osiągnięte efekty są naprawdę dobre. Remaster jest bardzo szczegółowy i wiernie oddaje wszystkie elementy z pierwowzorów. Jako że kompilacja pojawiła się już w 2020 roku, to mamy dostęp do wielu ocen użytkowników - obecnie średnia ze wszystkich platform w serwisie Metacritic wynosi 8,7/10.

This. Is. Epic. Drop in to Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 on Steam, October 3. Add it to your Wishlist: https://t.co/IngePbHODE pic.twitter.com/XDgJvZ9mN0 — Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 (@TonyHawkTheGame) September 26, 2023

Gracze, którzy korzystają wyłącznie z platformy Steam, musieli sporo poczekać, aby Activision oficjalnie zapowiedziało pojawienie się w tym sklepie omawianych dwóch odsłon. Do sprzedaży wkroczą one już 3 października 2023 roku. Wiadomo, że dostępne będą dwa warianty: standardowy oraz Edycja Deluxe. Ceny nie zostały jeszcze ujawnione, natomiast można się posiłkować tymi z Epic Games Store - wynoszą one odpowiednio 162 i 205 zł (choć obecnie trwa promocja, w której ceny ustalono na 81 i 102,50 zł). Do premiery na Steamie nie zostało jednak dużo czasu, więc dokładne szczegóły poznamy niebawem.

Źródło: X @TonyHawkTheGame