TikTok: Nowa forma kontroli rodzicielskiej - Parowanie rodziny

Smartfon to w zasadzie komputer o podobnych, jeśli nie większych, bo mobilnych możliwościach. Urządzenie to otwiera przed użytkownikiem wrota do ogromnej bazy wiedzy oraz rozrywki. Prawdą jest jednak to, że spora część użytkowników poza kontaktem z bliskimi i znajomymi, wykorzystuje go do zabawy w mediach społecznościowych. Jednym ze stosunkowo świeżych serwisów jest TikTok, którego pokochały nastolatki z całego świata. Platforma-aplikacja może wydać się nieco infantylna dla osób starszych, ale znajdziemy tam gros dojrzałych użytkowników. Będąc rodzicem buszującej po TikToku pociechy, warto mieć na uwadze zagrożenia płynące ze strony starszych, choć nie tylko, użytkowników. Sama świadomość nie wystarczy, potrzebne są sprawne narzędzia kontroli rodzicielskiej.

TikTok oddaje w ręce użytkowników nowy zestaw narzędzi kontroli rodzicielskiej. Parowanie rodziny, bo tak nazwano funkcję, pozwala na sprawną kontrolę dziecka lub nastolatka.

Czy tego chcemy, czy nie TikTok jest jednym z najpopularniejszych mediów społecznościowych. To naturalnie, że nawet młodsi użytkownicy smartfonów chcą tam być lub choćby podglądać materiały umieszczane w serwisie przez znajomych oraz obserwowane przez siebie osoby. Natomiast jeśli jesteście już rodzicami dorastającej pociechy, możecie, a nawet powinniście zainteresować się działalnością najmłodszego członka rodziny na TikToku. Aby to uczynić, warto sięgnąć po nowe narzędzie kontroli rodzicielskiej nazwane sprytnie Parowanie rodzinym. Sekcję odnajdziecie, udając się do ustawień profilu w aplikacji TikTok. Tam też możecie dokonać krótkiej konfiguracji, przez którą przeprowadzi Was samouczek.

Funkcja Parowania rodziny pozwala na kilka aktywności, których zadaniem jest kontrolowanie zachowań dziecka na TikToku. Przede wszystkim rodzic może w pełni zdalnie zdecydować o tym, kto będzie kontaktował się z młodym człowiekiem za pośrednictwem prywatnych wiadomości. Dotychczas było to możliwe wyłącznie z poziomu urządzenia dziecka. Kolejna nowość to Tryb ograniczonego dostępu, którego rolą jest odsiewanie niewłaściwych dla młodych osób treści. Dokładność tego narzędzia warunkują wewnętrzne reguły TikToka, który niestety niespecjalnie chętnie się nimi dzieli. Aplikację możecie pobrać za darmo z Google Play oraz Apple App Store.

