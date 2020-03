Messenger dla macOS już w Polsce. Stany Zjednoczone czekają

W Mac App Store, czyli repozytorium aplikacji dla komputerowej platformy macOS pojawiła się właśnie długo wyczekiwana nowość — Messenger. Facebook przez lata rozwijał komunikator jako część serwisu społecznościowego, jednak z czasem pojawiły się również wersje dla smartfonów i tabletów z Androidem oraz iOS, a także przeglądarkowa odsłona Messengera. Klienta usługi zyskał niedawno również Windows, jednak o macOS było niestety cicho. Choć rzeczona platforma miała otrzymać nowość pod koniec ubiegłego roku, trafia ona do nas dopiero teraz. Co ciekawe, w tym momencie mogą korzystać z niej Australijczycy, Meksykanie, Francuzi oraz Polacy. Jesteśmy pierwsi przed Amerykanami, a to w świecie nowych technologii nie zdarza się często.

Aplikacja Messenger pojawiła się w repozytorium mac App Store. Komunikator od Facebooka można pobrać za darmo.



Cokolwiek złego nie mówić o Messengerze od Facebooka trzeba oddać mu to, że stanowi on obecnie najpopularniejszą platformę do komunikacji internetowej. Korzystamy z niego zarówno na komputerach, tabletach, jak i na smartfonach. O ile w przypadku dwóch ostatnich urządzeń producent dba o aktualizacje i stale rozwija swoją usługę, o tyle kwestia desktopów wygląda mizernie. Zuckerberg świetnie zdaje sobie z tego sprawę, dlatego też działa. Po udostępnieniu całkiem przyjemnej wizualnie, niestety problemowej w kwestii działania aplikacji Messenger dla Windowsa, przyszła pora na macOS. Tutaj stabilność i współpraca z wieloma urządzeniami jednocześnie wygląda dobrze, naprawdę dobrze.

Program nie odbiega wyglądem od wersji webowej oraz tej dostępnej na Windowsie, jednak preferencje to już czysta kopia ustawień znanej aplikacji Messenger dla iOS. To cieszy, gdyż entuzjaści ekosystemu Apple będą czuli spójność, która jest jedną z największych zalet systemów giganta z Cupertino. Komunikator działa względnie szybko, co zweryfikowałem na MacBooku Pro 13 z 2015 roku oraz na MacBooku Air z 2019 roku. Jeśli ktoś obawia się o dublowanie powiadomień z innych urządzeń, może przestać. Aplikacja nie gryzie się z innymi klientami dostępnymi na smartfonach czy w przeglądarce i przynajmniej na początku nie odnotowałem również żadnych błędów. Niemniej, dopiero dłuższe użytkowanie może takowe wykazać. Aplikację możecie pobrać za darmo z mac App Store.

Źródło: MacGeneration, 9to5Mac