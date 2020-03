Messenger dla iOS za kilka tygodni będzie lżejszy i szybszy

Choć aplikacja Messenger dla smartfonów jest stale usprawniana, ciężko nazwać ją wygodną, przejrzystą oraz szybką. Wszystko przez aktualizacje wprowadzające do mobilnej odsłony komunikatora kolejne elementy — gry, boty, GIF-y, naklejki i dziesiątki im podobnych upiększaczy. Mimo kilkukrotnych zapewnień o nadchodzących zmianach, które faktycznie pojawiły się w aplikacji, brak jest we wspomnianym względzie widocznej poprawy. Ostatni update nieco uporządkował nieestetyczne elementy, ale Facebook przygotowuje nam coś jeszcze. Mam na myśli prawdziwie odchudzoną wersję komunikatora, która trafi do użytkowników iPhone'ów w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Facebook chce uczynić życie użytkowników smartfonów pracujących pod kontrolą systemu iOS lepszym. Aby to zrobić, inżynierowie Zuckerberga opracowują nową wersję aplikacji Messenger dla iPhone'ów, która będzie zauważalnie szybsza, lżejsza i czytelniejsza.



Messenger stanowi dla wielu osób podstawowe, jeśli nie jedyne narzędzie do komunikacji elektronicznej poza mailem. Nie powinno to stanowić dla nikogo większego zaskoczenia, w końcu mówimy o najpopularniejszej platformie wywodzącej się z samego Facebooka, którego elementem była. W zasadzie, po części dalej jest. Pokaźna liczba użytkowników może jednak w stosunkowo krótkim czasie uciec z usługi i przesiąść się na lżejsze, wygodniejsze i szybsze odpowiedniki. Usługodawca z bogatym doświadczeniem nie może sobie na to pozwolić, dlatego też sukcesywnie wprowadza do aplikacji nowości. Zdarza się jednak i tak, że zamiast nowości, włodarze serwują nam odchudzenie przeciążonej aplikacji. Właśnie z tym będziemy mieli do czynienia w przypadku Messengera dla iOS.

Włodarze Messengera zapowiedzieli zmiany, które mają szansę stać się jednymi z ważniejszych w ostatnich latach. Chodzi o odchudzenie aplikacji, z której zniknie aż 84 proc. kodu. Z ponad 1,7 miliona linijek zostanie jedynie 360 tys., ale to nie wszystko. Komunikator będzie też bardziej responsywny i otwarty na nowe rozwiązania. Te mają być proste, czego nie można powiedzieć o wielu dostępnych w obecnej formie aplikacji dodatkach. Skoro o nich mowa, należy zaznaczyć, że z Messengera zniknie chwilowo większość obciążających elementów, lecz tylko niektóre powrócą do programu w zmienionej formie. Facebook nie podaje jednak, o które elementy dokładnie chodzi.

Źródło: Facebook