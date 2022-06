This War of Mine pierwszą w historii grą w kanonie szkolnych lektur. MEN rozdaje tytuł za darmo

Polskie This War of Mine, gra chwalona przez The New York Times, Washington Post, Die Welt, The Guardian i inne prestiżowe media na całym świecie, przeciera szlaki wszystkim twórcom gier, otrzymując miano lektury dla uczniów szkół średnich w Polsce. Miało to nastąpić już co prawda przed dwoma laty, dziś jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że produkcja 11 bit studios wejdzie do kanonu lektur już na pewno z początkiem przyszłego roku szkolnego.

Na rządowej stronie pojawiła się specjalna sekcja „Gry w edukacji”. Oznacza to nowy projekt, dzięki któremu do kanonu lektur omawianych na zajęciach może wejść jeszcze więcej gier wideo. Póki co listę rozpoczyna, a jednocześnie kończy wspomniane This War of Mine, ale jest przy tym nadzieja, że produkcja od 11 bit studios przetrze szlaki kolejnym tego typu, cyfrowym lekturom. Z tej okazji gra stała się także darmowa. Aby po nią sięgnąć, wystarczy wejść na tę stronę. Co ciekawe, oprócz samego instalatora i instrukcji, znajdziemy tam także materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Teraz każdy może zapoznać się z proponowanym tokiem nauczania.

Gra This War of Mine, a więc produkcja z 2014 roku, już wcześniej postrzegana było jako zjawisko kulturowe zdolne przedstawić poważne problemy w dojrzały, pełen szacunku sposób, i spotkała się z powszechnym uznaniem krytyków. Takie właśnie opinie oraz nagroda otrzymana przez This War of Mine za wniesienie znacznej wartości do narodowego dziedzictwa kulturowego sprawiły, iż jej autorzy, wraz z polskim premierem rozpoczęli na początku 2019 roku wspólną inicjatywę, która po miesiącach pracy staje się rzeczywistością. Cóż, lepiej późno, niż wcale.