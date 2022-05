Netflix z nowymi grami na smartfony. Wśród nich znajdzie się Moonlighter od polskiej ekipy 11 bit studios

Jakiś czas temu Netflix wszedł na rynek gier mobilnych. Użytkownicy serwisu, w ramach posiadanych subskrypcji mogą pobierać aplikacje dla smartfonów z systemami Android i iOS zupełnie za darmo. Dodam, że są to produkcje, za które w innych repozytoriach trzeba zapłacić. Kuszące, zwłaszcza że aktualnie znajdziemy tam gry, takie jak Stranger Things 1984, Into the Dead: Unleashed czy Asphalt Extreme. Teraz do grona tytułów dołączają Dragon Up, Townsmen – A Kindom Rebuilt, a niebawem także Eksplodujące kotki. Co ciekawe, znalazło się tu także miejsce dla Moonlighter, czyli gry stworzonej przez polskie 11 bit studios. Czym charakteryzuje się wspomniana aplikacja i na jaki rodzaj zabawy możemy tu liczyć?

O tym, że Netflix zamierza wejść w świat gier mobilnych, mówiono od dawna, ale dopiero kilka miesięcy temu pojawiły się konkrety. Dziś, subskrybenci platformy mogą pobierać w ramach wcześniej poniesionej opłaty wybrane produkcje. Teraz usługa wzbogaciła się o Dragon Up od East Side Games, Moonlighter (11 Bit Studios), Townsmen - A Kingdom Rebuilt (HandyGames) oraz Eksplodujące kotki (Exploding Kittens Digital). Warto jednak podkreślić, że ostatnia gra zostanie udostępniona dopiero 31 maja. Jako ciekawostkę dodam, że do kolejnej wersji tejże gry zostanie wypuszczony dodatek inspirowany serialem, który trafi na platformę Netflix w 2023 roku.

Moonlighter, który również możemy pobrać za pośrednictwem Netflixa, opracowało polskie 11 bit studio. Firma odpowiada między innymi za This War of Mine, Frostpunk czy Anomaly Warzone. Możemy więc spodziewać się angażującej zabawy. W grze wcielimy się w rolę sklepikarza, który w nocy zamienia się w bohatera przemierzającego lochy, zabijającego potwory oraz odrywającego coraz to nowsze tajemnice. Mamy więc zarówno wątek ekonomiczny, jak i rozgrywkę w stylu RPG. Szata graficzna utrzymana jest w tonie retro, ale to może wręcz przekonać do produkcji fanów gatunku.

Źródło: Netflix, 11 bit studios