Thermaltake CTE E550 TG - premiera średniopółkowej obudowy PC, która zapewnia nietypowy montaż kart graficznych

Thermaltake niedawno zaprezentował nowe modele wentylatorów z serii CT ARGB Sync, które swoją kolorystyką nawiązują do nowej linii obudów komputerowych Mid Tower CTE E550 TG. Ta nowa propozycja, skierowana głównie do graczy, ale nie tylko, stanowi tańszą alternatywę dla modelu CTE E660 MX. Podobnie jak droższy brat, nowość oferuje możliwość założenia dużych chłodnic AiO do 420 mm. Dodatkowo umożliwia odwrócony montaż kart graficznych i płyt głównych.

Thermaltake prezentuje nową serię obudów Mid Tower CTE E550 TG, która umożliwia odwrócony montaż kart graficznych, płyt głównych i chłodnic 420 mm. Nowość dodatkowo oferuje trzy przeszklone panele.

Nowa seria obudów Thermaltake CTE E550 TG wyróżnia się zastosowaniem paneli ze szkła hartowanego o grubości 4 mm na przodzie, boku oraz tyle. Producent umieścił sloty rozszerzeń na górze obudowy, a miejsce montażowe dla płyt głównych zostało obrócone o 90 stopni. W porównaniu do droższego modelu CTE E660 MX, wymiary nowej propozycji są identyczne i wynoszą 558,5 mm wysokości, 270 mm szerokości oraz 513 mm długości. Obudowa pomieści zasilacze ATX o maksymalnej długości 220 mm i chłodzenie powietrzne procesora o wysokości do 166 mm. Karta graficzna może być zainstalowana w trzech różnych pozycjach (pokazanych na poniższej grafice), co pozwala na maksymalną długość od 415 mm do 443,8 mm, w zależności od jej ulokowania. Obudowa wspiera montaż płyt głównych z serii ASUS BTF i MSI Project Zero, a także pozostałe modele w formatach E-ATX, ATX, Micro-ATX i Mini-ITX.

Obudowa Thermaltake CTE E550 TG oferuje możliwość zamontowania dwóch wentylatorów 120 mm lub jednego 140 mm na górze, trzech jednostek 120 mm lub 140 mm na boku oraz na dole obudowy. Chociaż w standardzie nie znajdziemy preinstalowanych wentylatorów, seria Thermaltake CT ARGB Sync doskonale wpasowuje się kolorystycznie w te obudowy. Dodatkowo na bocznej ścianie można zamontować chłodnicę AiO o rozmiarze do 420 mm. Obudowa wyposażona jest w klatkę na dwa dyski HDD 3,5 cala oraz dwa sloty na nośniki SSD 2,5 cala. Panel I/O zawiera standardowe złącza audio Jack 3,5 mm, dwa porty USB 3.0 oraz złącze USB 3.2 Gen 2 typu C. Nowa seria jest dostępna w sprzedaży w czterech wariantach kolorystycznych: czarnym, białym, pomarańczowym i zielonym. Cena obudowy wynosi 149,99 dolarów, co w przeliczeniu stanowi około 580 złotych bez VAT.

Źródło: Thermaltake