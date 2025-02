The Elder Scrolls Online: Gold Road - popularne MMORPG z nowymi atrakcjami. Powrót do znanej lokacji z TES IV: Oblivion

Gdy niespełna dekadę temu Bethesda wypuściła na rynek sieciową grę Zenimax w świecie Tamriel, zapewne niewiele osób stawiałoby na dłuższy jej rozwój. Wiele aspektów było niedopracowanych, a sam model rozgrywki zwiastował raczej dość szybki kres i tym samym dołączenie do wielu pozycji, które w tamtych latach powstawały i szybko upadały, próbując wejść w buty World of Warcraft. Tymczasem TES: Online trzyma się całkiem dobrze, regularnie dodając nową zawartość.

The Elder Scrolls Online: Gold Road to kolejne rozszerzenie MMORPG, tym razem prowadzące graczy do regionu West Weald.

W zeszłym roku pojawiło się rozszerzenie Necrom, dodające całkiem sporo nowych atrakcji i ciekawą fabularną otoczkę. Gold Road będzie kontynuowało zwieńczenie poprzednika, co oznacza, że teraz postaramy się zneutralizować zagrożenie ze strony Ithelii, Daedrycznego Księcia, dla którego to pierwsze pojawienie się w serii. Staniemy do walki z wiernymi wyznawcami tej istoty, spotkamy Leśne Elfy i obronimy mieszkańców West Weald, regionu znajdującego się blisko takich lokacji, jak Cyrodil czy Craglorn.

Jak wynika z zapowiedzi twórców, The Elder Scrolls Online: Gold Road ma zapewnić jakieś 30 godzin zabawy. W drodze jest chociażby Scions of Ithelia, DLC wprowadzające specjalne dungeony dla dwóch oraz czterech graczy, które ma wprowadzić nas we właściwe wątki z Gold Road. Wśród atrakcji można jeszcze wymienić między innymi kolejne zestawy przedmiotów dla postaci, aktywność Mirrormoor Incursion, a nade wszystko Scribing - system dający możliwość większego niż kiedykolwiek personalizowania zdolności bohaterów.

Źródło: Bethesda