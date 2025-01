The Elder Scrolls II: Daggerfall - gra z systemu MS-DOS została przeniesiona na silnik Unity. Dostępna do zagrania za darmo

Serii gier pod nazwą The Elders Scrolls z pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać. Za jej stworzenie odpowiada równie znane studio Bethesda Softworks, które w ostatnich latach cieszy się nieco mniejszym uznaniem. Pierwsza gra z serii ukazała się już w 1994 roku na systemie MS-DOS, jednak to właśnie druga część imponowała rozmiarem świata i swobodą. Jako że tytuł trochę odstaje od obecnych standardów, to fani postanowili odtworzyć go na silniku Unity.

The Elder Scrolls II: Daggerfall to kolejna odsłona popularnej serii gier, którą stworzyło studio Bethesda Softworks. Teraz możemy w nią zagrać z lepszą oprawą graficzną i poprawionymi mechanikami. Wszystko dzięki darmowej wersji stworzonej z użyciem silnika Unity.

Omawiana druga część serii The Elder Scrolls miała swoją premierę w 1996 roku na systemie MS-DOS. Bethesda w tej odsłonie skupiła się na rozległym świecie, którego przejście z jednego końca do drugiego zajmowało ponad 2 tygodnie w prawdziwym życiu. Gra nadal cieszy się dobrą opinią (8,2/10 - Metacritic), a w 2009 roku została udostępniona dla wszystkich za darmo. Z czasem zaczęły powstawać różne modyfikacje, jednak najciekawszym projektem jest ten, za który odpowiada Daggerfall Workshop. Grupa ta postanowiła odtworzyć całą grę na silniku Unity.

Daggerfall Unity 1.0 to ostateczna wersja projektu, która dostępna jest za darmo na stronie wspomnianej grupy. Do instalacji wymagana jest oryginalna wersja gry, natomiast bez problemu ściągniemy ją choćby z platformy Steam. Całą instrukcję instalacji zawarto na stronie, więc wystarczy zastosować się do opisanych kroków. Od teraz w The Elder Scrolls II: Daggerfall zagramy również na ultrapanoramicznych monitorach i to w bardzo ulepszonej oprawie graficznej. Na dodatek sterowanie zostało znacznie poprawione i obejmuje wykorzystanie klasycznego zestawu: klawiatury i myszki. Warto wspomnieć, że grę uruchomimy na każdej platformie: Windows, Linux i macOS. Warto poświęcić chwilę wolnego czasu i samemu zobaczyć, co teraz może nam zaoferować kultowy tytuł. Na poniższym wideo ukazano zmiany pomiędzy pierwotną wersją a obecną.

Źródło: Daggerfall Workshop