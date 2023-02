The Crew Motorfest - nowa gra wyścigowa od Ubisoftu zadebiutuje jeszcze w tym roku. Szykuje się konkurencja dla Forzy Horizon

W ostatnich dniach w sieci nie brakowało plotek, jakoby Ubisoft szykował się do zapowiedzi trzeciej części gry The Crew. Dziś wiemy już, że doniesienia te były prawdziwe. Jak się okazuje, nowa odsłona nie będzie miała "trójki" w nazwie, lecz otrzyma podtytuł Motorfest. Pojawił się już pierwszy, efektowny trailer gry, który mocno wskazuje na silną inspirację serią Forza Horizon.

Czym właściwie jest tytułowy Motorfest? Jak tłumaczą twórcy, "to sportowe święto pozwoli ci zapełnić listę niepowtarzalnych wyścigowych wrażeń dzięki serii dostosowanych do twoich potrzeb zawodów, tematycznych wydarzeń, a także całej masie niezwykłych wyzwań". Co ciekawe, akcja nowej części The Crew zostanie osadzona na wyspie hawajskiej wyspie O’ahu, która powinna być dobrze znana wszystkim miłośnikom dwóch pierwszych osłon Test Drive Unlimited. Nowa gra ma czerpać z dziedzictwa poprzednich odsłon z serii, co oznacza, że nie zabraknie klasycznych ulicznych wyścigów, aczkolwiek tym razem przyjdzie nam odwiedzić także dżunglę, słoneczne plaże czy górskie ścieżki.

Widoczny powyżej trailer jasno wskazuje nam, że The Crew Motorfest będzie konkurencją dla Forzy Horizon. Gra ma się ukazać jeszcze w tym roku na wszystkich wiodących platformach, czyli na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X|S. Warto też dodać, że tytuł będzie dostępny do ogrania w ramach usług Ubisoft+ oraz Amazon Luna. Jak więc widać, trudno będzie oczekiwać next-genowych wrażeń, choć z drugiej strony mamy prawo liczyć na rozsądne wymagania sprzętowe. Zainteresowani mogą przetestować grę na długo przed premierą - wystarczy dołączyć do programu Insider i podzielić się opinią na temat produkcji.

Źródło: Ubisoft