Teufel łączy siły z marką Fender, prezentując trzy bezprzewodowe głośniki Bluetooth ROCKSTER z gitarowym zacięciem

Teufel, niemiecka firma audio, połączyła siły z amerykańskim producentem gitar elektrycznych i wzmacniaczy gitarowych Fender. Efektem współpracy jest sygnowana seria produktów, w skład której wchodzą znane już na rynku bezprzewodowe głośniki Bluetooth: ROCKSTER GO 2, ROCKSTER CROSS oraz ROCKSTER AIR 2. Nowa stylistyka nawiązuje do tradycyjnej, czarno-srebrnej estetyki wzmacniaczy gitarowych Fendera.

Fender x Teufel ROCKSTER GO 2 to bezprzewodowy głośnik Bluetooth 4.2, który cechuje się wysokością 11 cm, szerokością 21 cm, głębokością 6 cm oraz pojemnością 0,6 litra. Jego zamknięta obudowa o klasie odporności IP67 została wykonana z tworzywa sztucznego i gumy. Na panelu I/O odnajdziemy USB 2.0 i złącze zasilania USB typu C. Głośnik wspiera również technologię Google Fast Pair. Fender x Teufel ROCKSTER GO 2 wyceniono na 689 zł. Fender x Teufel ROCKSTER CROSS to nieco starszy produkt w nowych szatach. Ma on wymiary 16 cm wysokości, 38 cm szerokości i 13 cm głębokości. Zamknięta obudowa o odporności IPX5 cechuje się pojemnością 2 litrów. Produkt jest kompatybilny z Amazon Echo i Google Home, wspiera także kodek audio aptX. Na panelu I/O znajdziemy USB 2.0, microUSB, złącze zasilania 20 V oraz wejście AUX. Produkt wyceniono w Polsce na 1 649 zł.

Fender x Teufel ROCKSTER GO 2 Fender x Teufel ROCKSTER CROSS Fender x Teufel ROCKSTER AIR 2 Pasmo przenoszenia 60 Hz - 20 000 Hz 50 Hz - 20 000 Hz 47 Hz - 22 000 Hz Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego --- 98 dB/1m 115 dB/1 m Konfiguracja głośników 2.0 2.1 1:1 Układ głośników Jednodrożny Dwudrożny Dwudrożny (Bass reflex) Ilość głośników wysokotonowych --- 2 1 Średnica głośników wysokotonowych --- 20 mm 25 mm Ilość głośników szerokopasmowych 2 --- --- Średnica głośników szerokopasmowych 50 mm --- --- Ilość głośników niskotonowych --- 1 1 Średnica głośników niskotonowych --- 120 mm 250 mm Ilość membran pasywnych 1 --- --- Średnica membran pasywnych 64 mm --- --- Technologia wzmacniacza Klasa D Klasa D Klasa D Wersja standardu Bluetooth Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.0 Bluetooth 5.0 Obsługiwane kodeki audio SBC, AAC SBC, AAC, aptX SBC, AAC, aptX, aptX HD Port ładowania USB typu C Micro USB, wtyk 20 V Wtyczka 230 V Standardowy czas pracy ok. 15 godzin ok. 16 godzin ok. 58 godzin Czas pracy tryb ECO ok. 28 godzin --- --- Odporność na pyły i wodę IP67 IPX5 IPX4 Waga 734 g 2,4 Kg 14,15 Kg Cena 689 zł 1 649 zł 3 299 zł

Każdy z opisanych wyżej głośników posiada zintegrowaną kartę dźwiękową z portem USB typu A oraz pasek stylizowany na pasek gitarowy w stylu marki Fender. Dodatkowo każdy głośnik można połączyć w łańcuchy audio do 1000 urządzeń. Fender x Teufel ROCKSTER AIR 2 to sygnowana wersja opisywanej przez nas niegdyś kolumny power audio. Charakteryzuje się ona wymiarami: wysokość 58,9 cm, szerokość 32,3 cm, głębokość 34,4 cm oraz wagą 14,15 kg. Zamknięta obudowa posiada poziom IPX4 odporności na pył i wodę. Na panelu I/O znajdziemy m.in. złącze combo JACK 6,3 mm i XLR, port USB typu C z funkcją powerbanka, wejście dla zasilania akumulatorem samochodowym oraz "stół" mikserski. Cena tego głośnika imprezowego nie uległa zmianie i wynosi 3 299 zł bez dodatkowych akcesoriów.

Źródło: Teufel, Fender