Teufel ROCKSTER AIR 2 - bezprzewodowy głośnik Bluetooth z obsługą aptX HD. Bez problemu skorzystamy z niego w plenerze

Niemieckie przedsiębiorstwo Teufel od wielu lat (1979 r.) znane jest z produkcji produktów audio - w głównej mierze głośników, słuchawek, systemów hi-fi oraz zestawów kina domowego. Tym razem do oferty trafiła druga generacja bezprzewodowego głośnika ROCKSTER AIR. Pierwsza odsłona była bardzo dobrze przyjęta przez użytkowników - produkt był chwalony za wysoką jakość wykonania oraz dźwięku. Tym razem mamy do czynienia z lekką ewolucją urządzenia.

Teufel wprowadził do sprzedaży następną generację popularnego głośnika bezprzewodowego ROCKSTER AIR. Sprzęt został usprawniony niemal pod każdym względem, choć razem z tym aspektem znacznie wzrosła jego cena.

Przeznaczenie głośnika bezprzewodowego ROCKSTER AIR 2, tak jak wskazuje jego nazwa, jest na zewnątrz. Ze względu na jego moc (80 W RMS), maksymalną głośność na poziomie 115 dB oraz pojemny akumulator 7800 mAh, bez problemu zabierzemy go na większe spotkanie ze znajomymi, czy też na mniejsze imprezy (według producenta około 80 osób). Dzięki mnogości złącz, jesteśmy w stanie podłączyć wiele sprzętów (gitara, mikrofon) i ustalić poziom głośności dla każdego z osobna. Istnieje także możliwość podłączenie drugiego głośnika (tryb Party Link Stereo), aby korzystać z dobrodziejstw dźwięku stereo lub konfiguracja łącznie 10 urządzeń za pomocą kabla XLR. W konstrukcji umieszczono dwa głośniki - 25 mm wysokotonowy oraz 250 mm niskotonowy. Przetwornik kompresyjny z falowodem może osiągnąć wyższy zakres od poprzednika (do 22 kHz). Na pokładzie znalazł się także 32-bitowy procesor DSP i wzmacniacz mocy Class-D.

Teufel ROCKSTER AIR Teufel ROCKSTER AIR 2 Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 112 dB/1 m 115 dB/1 m Zakres częstotliwości od/do 50 - 20000 Hz 47 - 22000 Hz Głośnik wysokotonowy 25 mm Głośnik niskotonowy 250 mm Zasada akustyczna Dwudrożna Norma IP - IPX4 Całkowita moc wyjściowa (RMS) 72 W 80 W Technologia wzmacniacza Class D Class D by Texas Instruments Kanały wzmacniacza 2 2 Akumulator Akumulator AGM

Do 30 godz. odtwarzania muzyki 7800 mAh (ogniwo litowo-żelazowo-fosforanowe, LiFePO4)

Do 58 godz. odtwarzania muzyki Złącza Wyjście i wejście XLR

3 x wejście analogowe

1 x mini-Jack 3,5 mm

1 x Jack 6,3 mm

1 x Wejście XLR Wyjście i wejście XLR

1 x AUX

1 x Jack 6,3 mm

1 x Złącze do gitary Łączność Bluetooth 4.0 Bluetooth 5.0 Kodeki audio aptX AAC, aptX, aptX HD Wymiary i waga 38 x 46 x 28,5 cm / 14,5 kg 32,3 x 58,9 x 34,4 cm / 14,15 kg Dodatkowe informacje Stół mikserski, funkcja standby, powerbank Cena 2799 zł bez stojaka

3299 zł ze stojakiem (K&M 21467) 3299 zł bez stojaka

3799 zł ze stojakiem (K&M 21467)

Zmiany zaszły również w transmisji dźwięku poprzez Bluetooth, ponieważ zastosowano nowszy moduł. Dzięki temu można skorzystać z kodeków AAC, aptX oraz aptX HD. Konstrukcja spełnia teraz normę IPX4, a więc lekki deszcz nie powinien stanowić większego problemu. Wspomniane ogniwo ma nam zapewnić do 58 godzin odtwarzania muzyki, przy "średniej" głośności. Tak jak w poprzedniku mamy do dyspozycji funkcję stołu mikserskiego, standby oraz powerbanku. Warto wspomnieć, że do głośnika możemy dokupić specjalny plecak (549 zł), a więc jego przenoszenie będzie trochę łatwiejsze. Tym bardziej że całość waży 14,15 kg, więc waga może dać się we znaki. Szkoda, że nie zdecydowany się choćby na umieszczenie kółek na dole, które znacznie ułatwiałyby transport. Urządzenie możemy nabyć w kwocie 3299 zł bez dedykowanego stojaka lub za 3799 zł razem z nim. Zakupu dokonamy na oficjalnej stronie producenta (obecnie dostępny kod do darmowej wysyłki).

Źródło: Teufel